Lamezia, continua il festival “Suddivisioni” con spettacoli al Giardino botanico e al Civico Trame

Continua con successo il Festival Suddivisioni, un progetto definito ‘speciale’ che vede il pieno coinvolgimento delle compagnie: Teatrop di Lamezia, Molino D’Arte di Altamura (Puglia) e de La Casa Di Creta di Catania (Sicilia). Tre realtà da anni affermate in campo teatrale che esprimono il meglio di un ‘pezzo’ di Sud Italia. Attori e maestranze che hanno unito competenza ed esperienza per creare un cartellone ricco con spettacoli di livello. Un’opportunità significativa per accrescere l’offerta socio-culturale dei territori.

I prossimi appuntamenti:

domani 4 luglio alle 19, al giardino botanico di Lamezia andrà in scena “Elefante scureggione” della compagnia toscana Nata teatro.

La pièce narra di un elefante che aveva un piccolo problema rumoroso e puzzolente, tanto che tutti nella foresta lo chiamavano l’Elefante Scureggione. Rattristato e mortificato per questo inconveniente che non gli rendeva facile la vita, l’elefante decise di trasferirsi in città dove il rumore del traffico e i tanti odori della città avrebbero potuto camuffare il suo fastidioso problema. Purtroppo il suo sogno di essere benvoluto da tutti si infranse presto anche in ambiente cittadino. Un giorno, durante il suo malinconico vagabondare, arrivò al luna park dove incontrò il Venditore di Palloni che ebbe una grande idea: sfruttare questa sua problematica e trasformarla in forza per gonfiare i palloni colorati. Così il Venditore di Palloni e l’Elefante Scureggione fecero una grande società che rese felici tutti i bambini della città. Il lavoro teatrale, con una storia semplice e divertente, pone l’accento sui valori della tolleranza, dell’accettazione dei propri difetti e su uno dei sentimenti più importanti per la vita dell’uomo: l’amicizia.

Giovedì 6 luglio alle 19 al Civico Trame andrà in scena “Cappuccetto red” della compagnia laziale Matutateatro.

“C’è ancora qualcuno che non la conosce? La fiaba di Cappuccetto Rosso, la più nota, la più cara ai bambini, e anche quella che viene narrata in tanti modi e tante versioni noi abbiamo deciso di raccontarla giocando con la lingua inglese – spiegano gli attori della compagnia – I bambini avranno così la possibilità di seguire le avventure della protagonista scoprendo e imparando di volta in volta termini semplici della lingua inglese quali i nomi degli animali, i numeri, i colori, i membri della famiglia, il saluto. Lo spettacolo è un piacevole e divertente pretesto per stimolare e accrescere l’interesse dei bambini per l’apprendimento di una nuova lingua. Inoltre grazie a un doppio livello di lettura lo spettacolo risulta perfetto per un pubblico di famiglie”.

Ginette et son monde