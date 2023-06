Russell Crowe a Catanzaro: per la 20esima edizione del Magna Graecia Film Festival, il tour nazionale parte dal Capoluogo

– di Gaia Serena Ferrara

Inizia ufficialmente oggi il conto alla rovescia per uno degli appuntamenti che la città di Catanzaro attende con maggiore trepidazione.

Russell Crowe, l’attore premio Oscar protagonista di alcuni dei film che hanno segnato per sempre la storia del cinema, svestirà i panni dell’attore per indossare quelli di musicista e performer sul palco del politeama di catanzaro il 20 giugno.

Un’ospite speciale per un’occasione altrettanto speciale: i vent’anni del Magna Graecia Film Festival.

“E’ un sogno che rincorro da anni – afferma l’organizzatore e direttore artistico del Festival Gianvito Casadonte – fin da quando ero direttore del Festival di Taormina”.

“Sebbene all’epoca non ci siamo riusciti, non ho mai smesso di credere che un giorno avremmo portato nella nostra città la star internazionale che ci ha ispirati con il suo Gladiatore, la cui colonna sonora ha accompagnato il MGFF fin dagli inizi”.

Un grande risultato, indubbiamente, soprattutto in considerazione del fatto che Catanzaro figura come la prima tappa del tour degli Indoor Garden Party (altre tappe saranno a Taranto, Bologna, Roma): “E’ straordinario pensare che l’anteprima italiana di questo grande evento sarà proprio a Catanzaro”.

Il capoluogo inizia così a proiettarsi al centro dell’attenzione nazionale e internazionale.

“Di solito, la Calabria non fa parte di questi circuiti internazionali. Per questo siamo ancora più orgogliosi di quanto raggiunto, anche perché intercettare una star del calibro di Russel Crowe non è cosa da poco” ha continuato Casadonte.

Presente alla conferenza anche il sindaco Nicola Fiorita che, oltre a ringraziare e lodare l’operato e l’impegno profuso da Casadonte, ha colto l’occasione per invitare la città tutta ad apprezzare e custodire il bello: “Se la città diventa meta di eventi straordinari, deve iniziare lei stessa a pensarsi in modo straordinario”.

Dopotutto è lo stesso “leit motiv” che ha sempre contraddistinto l’organizzazione del MGFF quello di “avvicinare tutti e il più possibile ai luoghi della cultura che sono propri del territorio”. Non è casuale che la scelta della location sia ricaduta proprio sul Teatro Politeama, fiore all’occhiello della città e avamposto di cultura, arte e aggregazione.

Gli stessi prezzi dei biglietti per assistere al concerto rispondono a una logica di inclusività, come spiega Casadonte: “Se altrove la poltronissima costa circa intorno ai 120 euro, qui a Catanzaro il prezzo scende a 70. Mentre per quanto riguarda il prezzo base siamo intorno ai 22 euro e penso che un prezzo così popolare non esista da nessun’altra parte”.

Un sogno che sembrava impossibile, impensabile e rincorso per tanti anni che alla fine trova il suo compimento proprio nel capoluogo di Regione. “Una soddisfazione immensa – concordano Casadonte e lo stesso sindaco Fiorita – a riprova di quanto valore abbiano la determinazione l’impegno la dedizione e il duro lavoro”.