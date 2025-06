Eletto il nuovo direttivo della FITA

Nella giornata di ieri, la Federazione Italiana Teatro Amatori (FITA) ha tenuto una partecipata e significativa riunione che ha portato all’elezione del nuovo Direttivo Provinciale di Catanzaro e alla storica decisione di unificare le province di Crotone e Vibo Valentia sotto un unico comitato provinciale con sede a Catanzaro.

Durante l’incontro, che ha visto la presenza di numerosi rappresentanti delle compagnie teatrali del territorio, sono state definite le nuove cariche e tracciate le linee guida per il futuro della federazione sul territorio calabrese.

Ecco il nuovo direttivo eletto all’unanimità:

Caterina Consoli, della compagnia Sancostantinese, , entra nel direttivo con ruolo organizzativo di rilievo, eletta Presidente del comitato.

Gaetana Angela, del gruppo I Vacantusi, assumerà il ruolo di Segretaria;

Il ruolo di Vice Presidente sarà ricoperto da Oreste Falcone, della compagnia La Matassa di Crotone.

Un passaggio di testimone importante è stato quello di Tiziana De Matteo, presidente uscente dopo un intenso quadriennio alla guida del comitato provinciale, che ora proseguirà il suo impegno nel teatro amatoriale come addetta stampa per il comitato regionale e provinciale.

Durante l’incontro è stata sottolineata la crescita costante della FITA, che si conferma la più grande realtà del teatro amatoriale italiano, con oltre 25.000 soci e circa 1.400 compagnie affiliate su tutto il territorio nazionale. Un dato che testimonia il fermento artistico e l’interesse sempre vivo per il teatro come forma di espressione, socialità e cultura.

La riunione ha anche offerto lo spunto per condividere idee, progetti e nuove iniziative in programma per il 2025, anno che si preannuncia ricco di attività e collaborazioni. Grande attenzione sarà riservata alla formazione, con l’organizzazione di stage di perfezionamento rivolti ai giovani amanti del teatro, come i percorsi didattici promossi dal progetto ITAF – International Theatre Academy FITA.

Un incontro che si è concluso all’insegna della coesione, della passione per l’arte scenica e della volontà comune di far crescere e valorizzare il teatro amatoriale sul territorio calabrese.