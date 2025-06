“Dalla Russia con Amore”, domani il concerto al Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia

Domani, sabato 21 giugno 2025, alle ore 18:00, la sala concerti della nuova sede del Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, nell’elegante cornice dell’ex Collegio dei Gesuiti, ospiterà un nuovo appuntamento della Stagione Concertistica 2025, organizzata dal Conservatorio in collaborazione con AMA Calabria.

Protagonista della serata sarà il Duo De Stefano, composto dai pianisti gemelli Francesco e Vincenzo De Stefano, un duo pianistico di fama internazionale che si è distinto in oltre cento concorsi nazionali e internazionali, tra cui il prestigioso “Dranoff” International Two Piano Competition di Miami, il Grieg Competition di Oslo, il Mozarteum di Salisburgo e il Rubinstein Competition di Mosca.

Il programma della serata, intitolato “Dalla Russia con Amore”, è un omaggio raffinato e coinvolgente al repertorio russo per duo pianistico, e condurrà il pubblico in un viaggio emozionante tra romanticismo, poesia e brillantezza tecnica.

Ad aprire il concerto sarà il Preludio e Fuga op. 29 di Sergej Ivanovič Taneev, figura di spicco della scuola moscovita, noto per il rigore contrappuntistico e la profondità armonica della sua scrittura. Seguirà l’Ouverture-Fantasia “Romeo e Giulietta” di Piotr Il’ič Čajkovskij, celebre pagina sinfonica ispirata alla tragedia shakespeariana, qui rivisitata in una trascrizione che esalta il lirismo e la drammaticità dell’originale orchestrale.

La seconda parte del programma sarà dedicata alla Fantaisie-Tableaux op. 5 di Sergej Rachmaninov, una delle opere più intense del repertorio per due pianoforti. Articolata in quattro movimenti, ognuno ispirato a versi di grandi poeti russi ed europei, la composizione esplora paesaggi sonori di struggente bellezza: “Barcarolle” di Lermontov, “La nuit… L’amour” di Byron, “Les Larmes” di Tiutčev e “Pâques” di Chomiakov.

A chiudere la serata sarà una selezione dalla Suite da “Cenerentola” di Sergej Prokofiev, nell’elaborazione virtuosistica del pianista e compositore Mikhail Pletnev. I movimenti scelti – Introduzione, Querelle, Cenerentola Walzer e Finale – restituiscono tutta la magia, l’umorismo e la brillantezza ritmica della celebre fiaba musicale, filtrata attraverso il prisma della scrittura pianistica a quattro mani.

Francesco e Vincenzo De Stefano, nati a Reggio Calabria nel 1986, hanno tenuto il loro primo recital a soli nove anni. Diplomatisi con lode, menzione d’onore e massimo dei voti presso il Conservatorio “Fausto Torrefranca” sotto la guida di Paolo Pollice, hanno proseguito gli studi in prestigiose istituzioni europee, tra cui l’Accademia Internazionale di Imola, il Mozarteum di Salisburgo e la Codarts University di Rotterdam.

Con un repertorio che spazia da Bach a Ligeti, e una particolare attenzione ai compositori contemporanei – alcuni dei quali hanno scritto appositamente per loro – il Duo De Stefano ha all’attivo oltre 300 concerti in sale internazionali come la Carnegie Hall di New York, il Gewandhaus di Lipsia, il Conservatorio Čajkovskij di Mosca, la Wiener Saal di Salisburgo, la Philarmonic Hall di Ivanovo, il Teatro dell’Opera di Roma, solo per citarne alcuni.

Ospiti regolari di prestigiosi festival – da “MiTo” a “Bellini”, da “Grieg” a “Antidogma”, fino alla Giornata Europea della Cultura Ebraica – sono anche protagonisti di importanti produzioni discografiche e televisive. Dal 2020 sono docenti ordinari di pianoforte presso il Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia.

Un evento imperdibile, dunque, che celebra due interpreti d’eccezione in un programma che unisce profondità culturale, energia interpretativa e un virtuosismo che saprà affascinare il pubblico rendendo omaggio ad alcuni dei massimi esponenti della musica russa.