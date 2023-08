Magna Graecia Film Festival verso la serata finale: all’Arena Porto la conversazione con Sergio Castellitto e la cerimonia di premiazione

Maurizio Nichetti é stato il grande ospite ieri della settima serata del Magna Graecia Film Festival di Catanzaro, diretto da Gianvito Casadonte. Il regista, sceneggiatore e attore italiano è stato premiato con la Colonna d’Oro Audi Zentrum per la carriera e ha conversato con la giornalista Silvia Bizio della sua poliedrica carriera e del ruolo attuale del cinema. L’artista ha anche condiviso le sue impressioni sulla Calabria che ha avuto occasione di visitare, per la prima volta, in occasione del MGFF: “E’ una mia colpa non esserci venuto prima, ma qui ho trovato la meraviglia: il mare, il sole, il cibo e la gente. Lo scandalo è che tutto questo l’ho scoperto tardi”.

A ricevere la colonna d’oro è stata anche la giornalista di Rai 1 Giancarla Rondinelli, per la passione e la dedizione con cui ha raccontato la realtà nei suoi servizi.

A presentare l’ultimo film in concorso “Primadonna” sono state invece la regista e sceneggiatrice Marta Savina e la protagonista Claudia Gusmano. É intervenuto sul palco anche il regista Enrico Carnuccio, il cui documentario “Ombre a mezzogiorno” ha concluso il programma di proiezioni al Chiostro del Complesso San Giovanni. Lo psicologo e divulgatore di fama nazionale Salvo Noe’ ha, inoltre, parlato al pubblico del particolare rapporto tra cinema e emozioni.

Stasera la chiusura all’Arena Porto con la conversazione sul palco con Sergio Castellitto e la cerimonia di premiazione.