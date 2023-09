Campionato di calcio a 5 femminile: la T&T Royal Lamezia di scena a Molfetta

Riprende il campionato di calcio a 5 femminile, quest’anno la T&T Royal Lamezia sarà impegnata nella grande platea della serie A.

Il debutto è in trasferta, a Molfetta. Un avversario duro, molto esperto, che la Royal ha già affrontato nelle categorie inferiori.

E’ arrivato il momento per le biancoverdi di mostrare in campo quanto di buono già fatto vedere in allenamento, adesso non è più tempo di scherzare, si fa sul serio!

“Dopo una lunga attesa inizia finalmente il campionato – afferma Matteo Cristiano, dirigente Royal, – non vedevamo l’ora di iniziare e di confrontarci con il meglio che l’Italia può offrire. Vogliamo fare bene già dal primo minuto, ci attende una trasferta delicata ma siamo preparati a soffrire. Non saremo al completo per via di una burocrazia che in Italia fa solo danni. Lotteremo centimetro per centimetro, vogliamo tornare a casa con il massimo possibile!”