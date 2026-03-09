“Nessun biasimo dovrebbe seguire al dire la verità. Ma lo fa, lo fa” - Anita Brookner
HomeCalabriaReggio CalabriaScomparsa Enzo Sidari, Minasi: "Si è speso con grande dedizione per Reggio...
CalabriaReggio Calabria

Scomparsa Enzo Sidari, Minasi: “Si è speso con grande dedizione per Reggio Calabria”

“Ho appreso con profonda tristezza della scomparsa di Enzo Sidari e non posso non rivolgergli anch’io pubblicamente, come tanti amici, un ricordo affettuoso.
Con Enzo abbiamo lavorato fianco a fianco come Assessori al Comune tanti anni fa e di lui mi porto dentro la gentilezza e la sua umanità. Qualità che accompagnavano anche la sua professione di medico stimato, urologo illustre e già direttore sanitario del Gom, e che manteneva nella sua passione politica. Ricordo anche il suo grande amore per la nostra città, per la quale si è speso con grande dedizione.
Reggio perde un brav’uomo, un politico attento e un eccellente professionista.
Rivolgo alla sua famiglia sentite condoglianze e il mio più sincero affetto e vicinanza.
Riposi in pace”.

Così la senatrice Tilde Minasi.

Articolo PrecedenteDomotek conquista la Coppa Italia A3, Milia: “Orgoglio per Reggio Calabria, lo sport motore della città”
Articolo SuccessivoIl gruppo del Pd in Consiglio comunale: “Non si prendono in giro i reggini. Decreto Reggio non è bancomat da campagna elettorale”
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Studente calabrese conquista il primo posto alla finale di area dei Giochi Matematici del Mediterraneo

Lamezia, “Chiediti se sono felice”: a scuola un incontro per comprendere le fragilità degli adolescenti

Parità retributiva: diritto di informazione una volta l’anno

Karate, al PalaValentia il Gran Prix Under 12: ottimi risultati per la ASD Sporting Center

Olivicoltura, a Mendicino un incontro su potatura e gestione agronomica

Domotek conquista la Coppa Italia A3, Milia: “Orgoglio per Reggio Calabria, lo sport motore della città”

Al via i corsi di sommelier nella sede FISAR Catanzaro

“Basta Odio”: a Siderno arte, musica e parole per dire no alla violenza

Reggio, Battaglia e Latella: “8 marzo all’insegna dello Sport con centinaia di atleti nella città dello Stretto”

Cosenza, Premio Girolamo Tripodi 2026: presentazione della terza edizione

Provinciali, Uil Calabria: “Piena disponibilità al confronto con Faragalli”

Reggio Calabria, carta clonata per giocare online. Cassazione annulla condanna per riciclaggio: “Responsabilità diretta non dimostrata”

Ferrara (Unindustria Calabria): “Monito Corte dei Conti da seguire, più trasparenza e semplificazione nella PA”

Ionio Danza Festival 2026: Soverato (CZ) si prepara a vivere due giorni di pura magia coreutica

Idonei calabresi, la lettera dei mille alla Meloni: “Sostenga la proposta di legge regionale”

Catanzaro, LYA-Lettura Yoga Armonia: laboratori di yoga, mindfulness e lettura per cura del trauma e il benessere emotivo

Arbitro 17enne pestato nel Vibonese: niente arresto per il calciatore che l’ha aggredito

“Streghe: le voci delle donne bruciate dalla storia” al Metropolitano di Reggio Calabria

Turismi delle radici, Battaglia: “Attrattori unici dal mare ai borghi, portiamo il ‘brand Reggio’ nel mondo”

Corruzione in carcere a Cosenza: concessi favori a detenuti e familiari. Arrestato un agente

Domotek Volley nella storia. Battaglia e Latella: “Un risultato storico che riempie di orgoglio l’intera città”

Regione Calabria rilancia il progetto “Mirai” per avvicinare gli studenti alle politiche del lavoro e dell’autoimprenditorialità

Scomparsa Vincenzo Sidari, Battaglia: “La città ricorderà il suo impegno umano, professionale e istituzionale”

In Calabria è Catanzaro il capoluogo di provincia con il clima migliore

Alla Città Metropolitana focus su Sfalassà, erosione costiera e sicurezza del territorio di Bagnara

Castiglione Cosentino raggiunge una percentuale di raccolta differenziata del 70%

Coppa Italia A3 Pallavolo, Versace e Latella: “Vittoria storica, un lustro per la Reggio sportiva”

Reggio Calabria: il 13 marzo convegno sulla celiachia promosso dal Lions Club Host

La Cisl si congratula con il nuovo presidente della Provincia di Cosenza

Delegazione governativa brasiliana in visita a Gioia Tauro

Giornata Mondiale del Rene – UNARMA promuove la campagna di prevenzione presso l’Ospedale di Crotone

Marina di Gioiosa Ionica: approvato il Bilancio di Previsione e il nuovo Regolamento tributario

Incendio distrugge il ristorante “Sunset beach club” alla Tonnara di Palmi

Italia del Meridione: Federico Belvedere eletto al Consiglio provinciale di Cosenza

SuperEnalotto: a Reggio Calabria e Cinquefrondi centrati due “5” da oltre 51mila euro

Crotone: inaugurati i nuovi locali destinati ad ospitare il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia TD

Sergio Cammariere emoziona a Reggio Calabria. Stasera replica a Cosenza

Il Sindaco di Cassano all’Ionio, Gianpaolo Iacobini, esprime soddisfazione e augura buon lavoro ai neoeletti Presidente della Provincia Faragalli e al Consigliere provinciale Luigi...

Porto e retroporto di Catanzaro presenti al “MIPIM 2026” di Cannes. Iemma: “Un passaggio importante che conferma le grandi potenzialità del nostro fronte mare”

“Nascere Donna – Punto Zero”: negli sguardi delle donne il racconto del mondo. Il progetto fotografico di Saverio Miceli prende il via dalla Biblioteca...

Il plesso “Falcone-Borsellino” di Caulonia brilla alle Olimpiadi della Matematica

Lamezia Terme: Sigfrido Ranucci racconta il suo impegno nel giornalismo d’inchiesta

Giovane muore investito da bus a Nicotera Marina (VV)

L’11 marzo al Conservatorio di Cosenza il concerto “Musiche della Serenissima”

Provincia Cosenza, M.Occhiuto (FI): “Congratulazioni a Faragalli, vince il centrodestra unito”

A Reggio Calabria la terza edizione del Premio dedicato a Girolamo Tripodi

Peppe Voltarelli presenta il videoclip di “Mozza” e porta la sua musica tra Francia, Germania e Italia

Ferrara (Unindustria): “Dalla Corte dei conti un monito da seguire: più trasparenza e semplificazione nella PA”

Reggio, al via l’ultimo modulo del percorso #RCEfficacy su competenze linguistiche e digitali

“Le ragioni del No”: incontro pubblico il 12 marzo alla Casa del Popolo Condò di Reggio Calabria

“Donna in Rosso”: a Palazzo San Giorgio sfila la dignità e la resilienza delle donne contro ogni forma di violenza

Reggio Calabria rende omaggio al pittore Aldo Foti con una retrospettiva alla Biblioteca De Nava

L’ASP di Crotone celebra la Giornata Mondiale del Rene: screening gratuiti per la cittadinanza e laboratori culinari per pazienti e familiari

Al Planetarium Pythagoras della Città Metropolitana di Reggio Calabria “Una piccola lezione su Platone”

Crotone, avvistato un cigno reale alla foce del Passovecchio: “Segnale del valore naturalistico dell’area”

Lingua, identità e futuro: al Muzé un incontro per rafforzare le connessioni tra le Arbërie

Comunali a Reggio, Veronese scrive a Salvini: “Serve una candidatura forte per salvare la città”

Truffe agli anziani, i Carabinieri incontrano i cittadini a Campo Calabro per la prevenzione

All’UniCal le scuole contro le mafie: a confronto le esperienze educative di Brancaccio e Rosarno

Catanzaro, Veraldi contro il sindaco Fiorita: “Strade dissestate e amministrazione senza visione”

Mastella annuncia: “Con Renzi c’è l’idea di fare la Margherita 2.0, a breve la presentazione”

Giustizia, Forza Italia conclude a Reggio il tour calabrese per il “Sì” al referendum

“La Donna oltre la celebrazione”: a Marina di Gioiosa partecipazione e riflessione su parità e rispetto della donna

Reggio, degrado e vandalismi sulla collina di Pentimele. L’appello di Europa Verde al Comune: “Serve maggiore attenzione”

Bim Bum Basket Rende cade a Molfetta 105-84

“La speranza non delude”: a Lamezia l’omelia del vescovo Parisi per l’arrivo delle reliquie di Santa Bernadette

Provinciali a Catanzaro: cinque le liste in campo

Reggio Calabria alza un trofeo: Domotek nella storia, Coppa Italia vinta al tie break

Trionfo per il kolossal La Divina Commedia Opera Musical al Teatro Cilea di Reggio Calabria

Diamante, riflettori internazionali per la prima edizione di “Peperoncino Off”

Al via a Catanzaro il Performing Festival: ricerca, eventi, mostre e workshop sull’arte performativa

Talento calabrese nella poesia contemporanea: Annalisa Brizzi pubblicata da Dantebus

San Donato di Ninea: Giusy Staropoli Calafati presenta “Terra Santissima”

Reggio risponde presente: grande partecipazione al gazebo dei Giovani di Noi Moderati per il Sì al referendum sulla giustizia

Cinzia Ieracitano: “La Tonno Callipo come parte della nostra famiglia”

Catanzaro: presentata la lista “La Provincia ci Lega”

Settimana Mondiale del Glaucoma: prevenzione e informazione al centro dell’iniziativa dell’UICI di Catanzaro

8 Marzo, la Presidente dell’Istituto per la Famiglia Nazionale ODV, Emmanuela Perri:”La donna è pilastro della famiglia e della società, espressione di amore, dedizione...

Premio 8 Marzo: a Palazzo San Giorgio il valore e la testimonianza di eccellenze cittadine per ricordare, difendere e promuovere i diritti del mondo...

La giovane pianista Chiara Alessio incanta il pubblico del Torrefranca di Vibo Valentia

Sergio Cammariere domani in concerto a Cosenza

Pallavolo Rossano Asd domina a Bisignano e chiude la regular season in vetta

Domotek, Lazzaretto show: “34 punti e finale storica in Coppa Italia Del Monte. Il nostro pubblico è il settimo uomo”

8 marzo, Versace: “Data che travalica il significato simbolico”

Luca Presta ci mette il cuore: “Questa vittoria è per Christian”

Coppa Italia Del Monte, Saitta: “Siamo distrutti ma felici. Daremo fastidio a Reggio Emilia”

Vittoria della Puliservice nell’ultima della regular season

Dhelios in campo alle 18 contro la Luck-Tigano

A Lamezia Terme terzo appuntamento per ricordare Don Luigi Costanzo

Capolavoro Domotek: in finale nella Coppa Italia Del Monte

Soffre, ma vince: Tonno Callipo da sola in vetta

Centinaia di ragazzi dei licei vibonesi hanno assistito allo spettacolo “Penelope”

Catanzaro, la vicesindaca Iemma: “Ottant’anni dal voto alle donne: una conquista che ha rafforzato la democrazia. Serve un impegno concreto contro ogni forma di...

Otto marzo, la segretaria cittadina del Pd Valeria Bonforte: “Reggio diventi una città amica delle donne, con lavoro, diritti e servizi”

Memorial Arnaldo Marra, è un grande successo: la Ludos Vecchia Miniera bissa la vittoria davanti a un pubblico entusiasta

8 marzo, Giusi Princi: “Occasione per riflettere e rinnovare l’impegno per la piena parità di genere”

Giornata internazionale della donna, Cirillo: “Non celebrazioni di circostanza ma impegno concreto contro disuguaglianze e violenze”

Motta San Giovanni, assessora Malara: “Diritti difesi e tutelati non solo l’8 marzo”

8 marzo, dirigenti e allenatrici del Basketball Lamezia: “Parità, diritti e rispetto delle donne partono anche dallo sport”

Girifalco si tinge di rosa: la resilienza femminile al centro del dibattito con “Il tarantismo della vulva”

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook