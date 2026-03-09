Scomparsa Enzo Sidari, Minasi: “Si è speso con grande dedizione per Reggio Calabria”

“Ho appreso con profonda tristezza della scomparsa di Enzo Sidari e non posso non rivolgergli anch’io pubblicamente, come tanti amici, un ricordo affettuoso.

Con Enzo abbiamo lavorato fianco a fianco come Assessori al Comune tanti anni fa e di lui mi porto dentro la gentilezza e la sua umanità. Qualità che accompagnavano anche la sua professione di medico stimato, urologo illustre e già direttore sanitario del Gom, e che manteneva nella sua passione politica. Ricordo anche il suo grande amore per la nostra città, per la quale si è speso con grande dedizione.

Reggio perde un brav’uomo, un politico attento e un eccellente professionista.

Rivolgo alla sua famiglia sentite condoglianze e il mio più sincero affetto e vicinanza.

Riposi in pace”.

Così la senatrice Tilde Minasi.