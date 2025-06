“Sono morto ma non lo sapevo”, a Taurianova la presentazione del libro dedicato a Giorgio Gaber

Domani, sabato 21 giugno alle ore 18.30, presso la Biblioteca Comunale di Taurianova, si terrà la presentazione ufficiale del nuovo libro di Vincenzo Furfaro, intitolato “Sono morto ma non lo sapevo”, edito da Città del Sole Edizioni (Reggio Calabria).

L’opera prende ispirazione dalla celebre canzone di Giorgio Gaber “Io se fossi Dio”, offrendo un’analisi originale e penetrante del Signor G da un punto di vista per anni celato o volutamente trascurato: quello di un Gaber autocritico verso la propria parte politica, lucido e dissidente, tanto da essere etichettato come “qualunquista” da alcuni ambienti a lui vicini.

Il libro propone dunque una lettura provocatoria e affascinante, capace di sollevare interrogativi attuali sul rapporto tra cultura, ideologia e coscienza critica.

L’evento è promosso dalla Pro Loco “Taurianova nel Cuore”, nella persona del vicepresidente Nello Stranges, e si inserisce nel programma della rassegna “Taurianova Legge”, manifestazione culturale che mira a valorizzare la letteratura contemporanea e il dibattito civile.

A moderare l’incontro sarà il giornalista Agostino Pantano, figura di spicco nel panorama dell’informazione calabrese. Dopo i saluti istituzionali dell’amministrazione comunale, rappresentata dall’assessore Maria Fedele, sono previsti interventi provenienti dal Ministero della Cultura, oltre ad alcune incursioni politiche che promettono di arricchire ulteriormente il confronto.

Un appuntamento da non perdere per lettori, appassionati di musica d’autore e tutti coloro che desiderano interrogarsi sul ruolo dell’intellettuale nella società contemporanea. La voce dissidente di Gaber rivive attraverso la penna di Vincenzo Furfaro, in un’opera che scuote e invita a riflettere.

INGRESSO LIBERO