I sindaci che si sono opposti al ponte: Calabrò, Cassone, Melito e Accorinti dialogano con la cittadinanza in un incontro promosso dal Comitato Titengostretto

Mentre i giorni scorrono e si avvicina la manifestazione del 18 Maggio, il 20 maggio, termine ultimo per la presentazione delle osservazioni da parte dei cittadini destinatari di esproprio; mentre gli infopoint sono ancora aperti e dedicano tempi contingentati a chi ha preso appuntamento; mentre il MEPA attende risposte alle 239 integrazioni richieste sul progetto definitivo, il comitato Titengostretto raccoglie testimonianze e storie di cittadini e nel fare memoria dal 2004, al 2011, fino ad oggi non può ignorare il peso umano e psicologico che ricade sulla cittadinanza, tutta, per il riproporsi ciclico di una questione che pone importanti interrogativi.

A tal proposito, il 4 Maggio prossimo alle ore 17:00, presso lo Studio Fedele Academy a Villa San Giovanni, Lungomare Cenide, 40 con i saluti istituzionali della Sindaca Giusy Caminiti, interverranno Cosimo Calabrò, Giancarlo Melito e Rocco Cassone, già sindaci di Villa -Calabrò anche Presidente della Provincia di Reggio Calabria – e dalla sponda messinese Renato Accorinti, già sindaco di Messina.