Bandiere Blu, Antoniozzi: “Aumento del loro numero è motivo di soddisfazione per la Calabria”

“La Calabria aumenta di una unità le spiagge con bandiera blu e questo è motivo di soddisfazione per noi di Fratelli d’Italia che sul tema ambientale siamo molto sensibili”. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi. “Complimenti alla Giunta regionale, al dipartimento ambiente, ad Arpacal – aggiunge Antoniozzi – per un lavoro sinergico che sta portando a migliorare progressivamente la qualità delle acque calabresi. Non solo le spiagge citate sono di eccellenza ma le criticità da sempre presenti, ad esempio sul Tirreno cosentino, oggi vengono affrontate in maniera strutturale”.