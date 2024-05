“One Love, Bob Marley”: alla libreria Raccontami di Cosenza la presentazione con l’autore Federico Traversa

In programma lunedì 20 maggio alla Libreria Raccontami di Cosenza, la presentazione con l’autore dell’ultimo libro di Federico Traversa “One Love, Bob Marley: il romanzo“, edito da Il Castello marchio Chinaski Edizioni. Poco prima che scoppi la pandemia a Federico Traversa, che da anni scrive di reggae in Italia, viene chiesto dalla radio con cui collabora di realizzare un lungo podcast a puntate sulla vita di Bob Marley. Non è un periodo facile per Federico, che sta sostenendo l’amato fratello nel momento più difficile della sua vita. Puntata dopo puntata la vita di Marley prende forma, con la storia impensabile della più grande rockstar del Terzo Mondo. Bob emerge dalle pagine divampando come un fuoco che illumina tante fotografie diverse: il bambino meticcio e senza padre che corre per le colline di Nine Miles; il giovane musicista che cerca di affermarsi insieme agli amici Bunny e Peter nel ghetto di Trenchtown; il marito e padre in cerca di fortuna che emigra negli States; il rastaman che trova in Dio quel padre che non lo ha mai voluto; il calciatore con i dreadlocks al vento che ama le donne e la marijuana… Pagina dopo pagina Bob diventa una leggenda, un mito, il profeta di una nazione a un passo dalla rivoluzione civile. È il politico a cui sparano cercando di farlo fuori; il re del reggae che suona davanti a una nazione per la liberazione dello Zimbabwe; l’uomo che deve affrontare i propri peccati e fantasmi. E mentre Federico racconta la vita di Bob, quella vita che diventa leggenda e brucia, il suo viaggio attraverso “il grande male” si compie: una duplice storia vera, dove la vicenda di Federico si completa e diventa goccia nel nome di Bob Marley.

Lunedì 20 maggio

Ore 18

Libreria Raccontami

Viale Paolo Borsellino, 16/18 – Cosenza

Ingresso libero

Infoline 3887924137