Catanzaro: Francesco Scarpino eletto presidente della Quarta Commissione

Francesco Scarpino è stato eletto presidente della Quarta Commissione, dedicata ai settori Sport, Politiche sociali, Cultura e Istruzione.

La sua elezione è avvenuta con un ampio consenso da parte dei colleghi consiglieri comunali, riconoscendo il suo impegno costante sui temi fondamentali affrontati dalla commissione.

“Desidero esprimere un caloroso ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla mia elezione per la fiducia assegnatemi. Vorrei inoltre ringraziare Manuela Costanzo per il suo lavoro precedente come presidente della commissione. Questo prestigioso ruolo mi riempie di orgoglio e mi carica ancora di più di responsabilità e mi auguro che da oggi si apra un nuovo percorso con la collaborazione di tutti i miei colleghi. Siamo convinti che la Commissione proseguirà il suo lavoro in modo sereno e proficuo, continuando a servire al meglio gli interessi della comunità locale”.