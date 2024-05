Brennero, Minasi: “Censura a divieti austriaci segnale importante. Risultato dell’impegno di Salvini”

“Finalmente dall’Ue arriva un segnale importante per l’Italia: la censura della Commissione europea ai folli divieti austriaci al Brennero, che da anni penalizzano il sistema produttivo-economico del Paese, oltre ai nostri autotrasportatori, è il giusto risultato dell’impegno del ministro Salvini e dei colleghi di partito in Parlamento europeo”. Così in una dichiarazione la senatrice della Lega Tilde Minasi, capogruppo in commissione Trasporti e Ambiente a Palazzo Madama. “Una battaglia di correttezza ed equità – aggiunge Minasi – portata avanti dalla Lega contro quelli che sono limiti alla libertà di circolazione, principio sancito dalla stessa Unione europea, e che certo non garantiscono il rispetto dell’ambiente”.