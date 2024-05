Nuovo termovalorizzatore di A2a a Crotone: oltre 150 milioni per realizzazione

A2a sta realizzando un nuovo termovalorizzatore a Crotone, che “nasce per gestire 65 mila tonnellate di rifiuti industriali, anche farmaceutici”. Lo afferma l’amministratore delegato Renato Mazzoncini spiegando che l’intervento “è in fase di cantiere” e comporta “un investimento importante di oltre 150 milioni di euro”. Altri 50 milioni saranno impiegati per progetti di pompaggio nella diga di Orichella (Cosenza). “Prima – spiega il manager – non si facevano i pompaggi per utilizzare l’energia in eccesso, oggi invece sono d’attualità perché le rinnovabili hanno creato una forte differenza di prezzo dell’energia”. Sull’idroelettrico in Calabria, dove è presente con la centrale di Scandale (Crotone), A2a ha aperto “interlocuzioni con operatori locali”. “Siamo a loro disposizione – conclude Mazzoncini – per capire quali possono essere gli spazi di collaborazione”.