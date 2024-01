Reggio, confisca di beni per 400 milioni di euro: è Antonio Ricci l’imprenditore coinvolto nell’operazione antindrangheta “Galassia”

E’ Antonio Ricci, di 48 anni, l’imprenditore destinatario del provvedimento di confisca di beni per circa 400 milioni di euro eseguito dai finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria e dello Scico, di Roma, con il coordinamento della Dda reggina. Ricci, attivo nel settore dei giochi e delle scommesse online, è rimasto coinvolto nell’operazione contro la ‘Ndrangheta denominata Galassia coordinata dalla Dda di Reggio Calabria contro la ‘Ndrangheta.

In quella circostanza nei suoi confronti era stato emesso un provvedimento di arresto europeo eseguito qualche tempo dopo a Malta dove Ricci da tempo risiedeva con la sua famiglia e da dove successivamente era stato estradato in Italia. L’inchiesta della Dda reggina aveva permesso di scoprire l’esistenza di un sistema criminale finalizzato all’illecita raccolta delle scommesse, con base decisionale ed operativa a Reggio Calabria e ramificazioni anche a Malta, in Romania, Austria e Spagna.