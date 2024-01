Reggio, la Biblioteca della Deputazione di Storia Patria fruibile presto in Arcidiocesi

La Biblioteca della Deputazione di Storia Patria per la Calabria tornerà presto fruibile. Mercoledì 31 gennaio alle ore 18 presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Monsignor Zoccali”, sarà siglato l’accordo che sancisce il trasferimento del prestigioso fondo librario presso la Biblioteca dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria Bova. Tutto ciò è stato inquadrato nell’ambito dell’iniziativa “Testimoni e Testimonianze: narrare il XX secolo attraverso i libri dei protagonisti”, la quale sarà aperta dai saluti del canonico Pietro Sergi, vicario episcopale per la cultura. Durante l’incontro, che sancisce anche l’importante donazione da parte degli eredi del compianto professore Domenico Panuccio, avrà luogo una conferenza con al centro due relazioni. La prima tenuta dedicata al professore Pietro Borzomati, in cui interverranno don Antonio Iannò, Orsola Foti e Giuseppe Caridi, presidente della Deputazione di Storia Patria. La seconda tenuta da Francesca Panuccio, Antonietta Chiantia e Lucio Dattola in memoria del professore Domenico Panuccio, maestro del diritto e personalità emerita per il suo impegno civico e per la cultura. Il tavolo sarà coordinato dal professore Francesco Manganaro, segretario del consiglio pastorale diocesano.