Igiene urbana a Reggio Calabria, Consiglio di Stato dà ragione ad azienda Ecologia oggi spa

Con sentenza del Consiglio di Stato n.813/2024, depositata in data odierna, si dà definitivamente ragione all’azienda Ecologia oggi spa in merito all’affidamento dei servizi di igiene urbana nel Comune di Reggio Calabria.

Il Comune di Reggio Calabria aveva indetto una gara a procedura ristretta, ai sensi

dell’art. 61 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l’affidamento in appalto del

“Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e delle connesse prestazioni

accessorie di igiene urbana nella Città di Reggio Calabria per la durata massima di

48 mesi, con opzione di proroga per ulteriore 12 mesi”, per un valore complessivo

della commessa di euro 118.000.000,00.

Entro il termine stabilito hanno presentato le loro offerte solamente due

società, Teknoservice s.r.l. e Ecologia Oggi s.p.a. In esito alla valutazione delle offerte presentate, con determinazione n. 2602 del 20 agosto 2021, l’appalto è stato aggiudicato alla Teknoservice.

Oggi, forse, un punto finale della vicenda. A rappresentare l’azienda gli avvocati Francesco Antonio Caputo e Bernardo Giorgio Mattarella, quest’ultimo figlio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.