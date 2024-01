Tentato omicidio Bongiovanni: cadono le aggravanti per Larosa e Scariato

Con sentenza emessa oggi, la seconda sezione della Corte d’Appello di Reggio Calabria, Presidente Lauro, ha riformato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Palmi nei confronti di Pasquale Scariato e Rocco Larosa, difesi dall’Avv. Giuseppe Alvaro del Foro di Palmi ed Avv. Luca Cianferoni del Foro di Roma, con la collaborazione dell’Avv. Antonio Papalia del Foro di Palmi.

Gli imputati rispondevano del tentato omicidio di Raffaele Bongiovanni, avvenuto l’11 ottobre del 2013 a Taurianova.

La Corte, in accoglimento delle doglianze difensive, condensate nelle discussioni orali ed in una accurata memoria, ha escluso le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi e rideterminato la pena in anni 6 di reclusione (anni 10 in primo grado) per il Larosa ed in anni 4 e mesi 8 (anni 8 in primo grado) per Scariato.