Aggredisce agenti di Polizia: arrestato a Reggio un 49enne

Gli agenti delle Volanti della Questura di Reggio Calabria hanno arrestato un uomo di 49 anni per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I poliziotti sono intervenuti nella zona sud della citta’, unitamente al personale del 118, dopo la segnalazione relativa a un extracomunitario che, su di un mezzo pubblico, si trovava in stato di alterazione psicofisica.Il personale della Polizia di Stato ha tentato di far ragionare l’uomo, di 49 anni, con precedenti di polizia per furto, rifiuto di indicazioni sulla sua identita’ personale e resistenza a Pubblico Ufficiale, ma questi ha sputato al volto di un agente, affermando di essere affetto da patologie contagiose.L’uomo e’ stato quindi condotto in ospedale per accertamenti sanitari, dove ha continuato ad avere atteggiamenti violenti nei confronti degli operatori della volante, provocando loro traumi contusivi da 3 a 20 giorni.Gli accertamenti hanno dato esito negativo e il cittadino extracomunitario e’ stato dichiarato in stato di arresto per i reati di minaccia, resistenza, oltraggio e lesioni aggravate a Pubblico Ufficiale. L’autorita’ Giudiziaria ha confermato l’arresto e disposto per l’uomo la misura dell’obbligo della presentazione alla polizia giudiziaria.