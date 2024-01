Supporto, sostegno e assistenza sociale alla cittadinanza: parte nel Vibonese il “Progetto Lumina” sostenuto dalla Regione Calabria

Il progetto LUMINA è la nuova iniziativa supportata dalla Regione Calabria che sarà attuata nella sua interezza dall’Istituto Per la Famiglia sez. 278 di Jonadi (VV), che ha come scopo principale quello di fornire supporto e assistenza sociale alle fasce più deboli e fragili della popolazione locale. La sua realizzazione è prevista nel territorio calabrese ed interverrà nel dettaglio sulla provincia di Vibo Valentia, precisamente nelle località di Jonadi, Nicotera, Stefanaconi e paesi adiacenti. La fase operativa di LUMINA prevede l’offerta di servizi informativi di supporto ed assistenza sempre più efficaci per soddisfare al meglio la domanda di sostegno sociale in crescita.

Elenchiamo solo alcuni dei servizi che il progetto offrirà:

SPORTELLO INTERATTIVO LUMINA presso la sede operativa IPF 278 in via Enotrio Pugliese 8 Jonadi (VV) idoneo a fornire supporto e miglioramento dei servizi a famiglie in difficoltà e stranieri nella gestione delle problematiche della vita quotidiana con informazioni afferenti alle aree sociali, sanitarie, culturali, fiscali, amministrative. Lo sportello avrà il supporto di una assistente sociale e di una psicologa.

L'implementazione del già attivo Focal Point antiviolenza in collaborazione con il Centro d'Ascolto Ariel, con iniziative di promozione e prevenzione contro la violenza e la discriminazione di genere;

L’implementazione dell’informazione e delle attività in campo di PROTEZIONE CIVILE per la prevenzione in caso di rischi calamitosi.

Supporto ai giovani nel fornire informazioni afferenti alle aree di interesse nell'ottica di favorire la creazione di idonei percorsi di studio e di lavoro; formazione extra-scolastica e seminari di sensibilizzazione finalizzati alla prevenzione del bullismo, pedofilia e al contrasto della povertà educativa.

Settore Formativo: saranno attivati mini-corsi di formazione su Privacy e Sicurezza sui luoghi di Lavoro, SARTORIA E MODELLISMO, Protezione Civile e avvio all'alfabetizzazione per STRANIERI utilizzando l'aula formativa di 150 posti a sedere presso il Centro socio- educativo Lumina in Via Orazio Falduti SNC – Parcheggio Trony Jonadi (VV).

Tutte le informazioni e i vari aggiornamenti relativi al Progetto LUMINA verranno caricate sul sito ufficiale dell’Istituto Per la Famiglia 278 di Jonadi (VV) e sul profilo Facebook consultabile in calce al comunicato.