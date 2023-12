Castorina su Pala-Calafiore: “Oltre 3 milioni di euro per fare tornare a splendere il tempio dello Sport, necessario procedere con tempestività”

La necessità di avere un palazzetto dello Sport funzionante e moderno che possa essere elemento attrattivo e di rilancio per lo Sport in città è al centro dell’agenda politica dell’amministrazione Falcomatà – queste le dichiarazioni dell’Avv. Antonino Castorina consigliere comunale di maggioranza a Palazzo San Giorgio.

I danni causati dal maltempo che ha determinato il distacco della guaina di copertura e di conseguenza una infiltrazione di acqua piovana ha palesato la necessità di un intervento organico e generale che non può essere procrastinato dichiara Castorina.

Per il Pala- Calafiore tra i più grandi e funzionali d’Italia programmati interventi di imminente avvio che riguarderanno due macrosettori: l’efficientamento energetico, con un investimento di circa 1,6 milioni di euro, e quello tecnologico con annesse nuove attrezzature sportive e arredi per il pubblico, per un importo di circa 1,7 milioni di euro dichiara Castorina.

Con queste attività in programma spiega il Consigliere di maggioranza il palazzetto dello sport avrà un moderno palco luci, nuovi settori del parterre, il nuovo display segna punti e più moderni arredi sportivi nell’auspicio che si potranno ospitare importati eventi di carattere nazionale ed internazionale legati allo sport e non solo.

Per la concreta realizzazione del programma di mandato conclude Castorina l’amministrazione deve proseguire con il massimo impegno sulle criticità che vive l’impiantistica sportiva in città con sollecitudine e parimenti intervenire sulle tariffe degli impianti al fine di rendere più facile ed agevole la possibilità alle società sportive ed alle federazioni di vivere lo sport a Reggio.