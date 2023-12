Platì (RC), inaugurata l’area fitness al Parco dei Pini

È stata ufficialmente consegnata alla fruizione dei cittadini questa mattina, martedì 12 dicembre 2023 presso il “Parco dei Pini” (area verde in c/da Arsanello), la nuova palestra all’aperto realizzata dal Comune di Platì, tramite finanziamento del PNRR per la realizzazione di parchi e percorsi attrezzati con l’applicazione di nuove tecnologie per la pratica sportiva libera.

All’incontro inaugurale sono intervenuti il sindaco Rosario Sergi, l’assessore ai Lavori Pubblici Sergi Caterina, Daniela Perrone, preside dell’Istituto Comprensivo Statale De Amicis, Rosaria Sacco, responsabile del plesso che ha accompagnato una delegazione di alunni della scuola elementare e media, e padre Davinson, parroco della Chiesa Maria Ss. Del Loreto.

LA SCHEDA – La nuova struttura sportiva outdoor – i cui lavori per l’installazione hanno avuto inizio a fine novembre si sono conclusi in circa 7 giorni – è stata inserita nell’area del “Parco dei Pini”, nell’ampia area verde in c/da Arsanello, dove sono già presenti un ampio parco giochi e due campetti da calcio a servizio della squadra di calcetto dell’A.S.D. Fotball Club Calabria.

“L’obiettivo dell’installazione – sottolinea il sindaco Sergi – è quello di ampliare le aree dedicate all’attività sportiva, e diffondere occasioni di maggior benessere per i cittadini ma anche per riconsegnare spazi della città alla completa fruizione dei suoi abitanti, sul territorio oltre ai campetti da calcio (citati sopra) sono presenti un campo da pallavolo sito nel cortile nella scuola elementare De Amicis Platì, uno da calcetto sito nel cortile della scuola media De Amicis Platì, pista runnig sito a Cirella di Platì, mentre sono ancora in corso i lavori del campo sportivo “Marco Simoncelli” di Cirella.”

“Ricordiamo quanto lo sport sia importante nella vita dei giovani, – ha ribadito l’assessore Caterina Sergi – quanto lo sport unisca e serva a far apprendere i valori fondamentali per vivere nella società quali il rispetto, lo spirito di far squadra, l’impegno e il sacrificio. Inoltre, rimarchiamo quanto lo sport sia importante per il benessere psico-fisico della persona, che sia esso adulto o giovane lo sport non ha età. Auguriamo a questa comunità di poter usufruire di codeste attrezzature potendo non solo fare attività fisica ma anche socializzare, aspetto molto importante in un’epoca prevalentemente social.”

La decisione di collocare la struttura in questa zona viene in seguito ad un’attenta analisi del contesto, per avere un’area completamente immersa del verde che permetta di volgere lo sguardo al nostro bellissimo Aspromonte e che al contempo permetta di incrementare l’utilizzo di questa meravigliosa area che è stata riqualificata negli anni.

L’inaugurazione si è conclusa con gli auspici del parroco Davidson che ha parlato ai ragazzi dell’importanza della cura dei beni comuni e dello sport, della Preside che ha indetto il compito ai giovani presenti di pubblicizzare, farsi portavoce, ai loro compagni le strutture visionate e condividere gli aspetti benefici dello sport. Ultimo si è programmata una riunione con le parti per attività, dove trasformare in atti concreti le idee e progetti da mettere in campo nei mesi a seguire.