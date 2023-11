Avvocatura, Vincenzo Barca del Foro di Palmi eletto componente nella commissione Cultura del Consiglio Nazionale Forense

Una Commissione per progettare insieme e promuovere iniziative culturali specifiche che evidenziano la storia e l’immagine dell’Avvocatura facendo tesoro delle richieste che giungono dal territorio e dagli incontri programmati dalla Commissione in stretto rapporto con i Fori circondariali.

Vincenzo Barca, delegato per l’Unione delle Curie Forensi della Calabria, referente per la formazione e Componente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi, lavorerà a fianco dell’Avvocato Demetrio Rivellino del Foro di Campobasso, attuale Consigliere Nazionale Forense, Coordinatore della predetta Commissione unitamente con gli 11 Consiglieri e componenti provenienti da tutta Italia. Una Commissione di spessore, dove il Presidente del C.N.F. l’avv. Francesco Greco ha più volte invitato i colleghi a lavorare per riaffermare la cultura e la funzione sociale dell’Avvocatura, custode di diritti, attraverso la crescita della qualificazione professionale e della correttezza deontologica. L’avv. Francesco Napoli già Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi, attuale Vice Presidente del Consiglio Nazionale Forense da sempre sensibile a tutte le tematiche inerenti l’avvocatura, ha ribadito l’importanza di questa Commissione, nonché della Cultura in tutte le sue forme e di come l’Avvocatura debba essere protagonista attiva, anche rispetto alle nuove sfide messe in campo, come l’intelligenza artificiale, dove piuttosto che subire questi processi, bisogna acquisire le competenze e prepararsi per gestirli e governarli, se si vuole essere al passo coi tempi e con le esigenze che impone la società. Vincenzo Barca, unico rappresentante per la regione Calabria entusiasta di questa nuova esperienza porterà avanti le istanze della avvocatura dimostrandosi disponibile al confronto, sia con i giovani colleghi, sia con avvocati di spessore e di grande esperienza, Tra le iniziative proposte al Presidente Rivellino, all’insediamento della Commissione presso la Sede del CNFin via del Governo Vecchio a Roma lo scorso 16 novembre, Barca ha proposto di valorizzare e promuovere con il patrocinio ed il contributo della Commissione e del CNF in toto, l’istituzione del Museo dell’Avvocatura e del Diritto, un’idea nata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, in sinergia con il Comune di Palmi.

La principale finalità, che l’istituzione del Museo presso la Casa della Cultura “Leonida Repaci” di Palmi si propone, è quella di far rivivere aspetti importanti che hanno caratterizzato anche attraverso l’avvocatura la nostra società, le cui origini storiche culturali si stanno ormai perdendo, e la necessità di legare le nuove generazioni all’identità culturale degli illustri avvocati e giuristi di un tempo, fungendo da ponte tra passato e presente. Vincenzo Barca ha affermato: “Un Giovane avvocato che non conosce la storia e le origini del