Ponte sullo Stretto, SS 106 ‘Jonica’ e Autonomia differenziata. Il giorno del ministro Salvini a Reggio: “Investimenti sono occasione storica per la Calabria”

“Mi sembra strano, da ministro e da genitore, che in due terre straordinarie che chiedono lavoro, come la Calabria e la Sicilia, ci siano persone che dicono di no a un’infrastruttura che darà decine di migliaia di posti di lavoro in Calabria e in Sicilia, con risparmio di inquinamento, e tempo. E’ una struttura che si ripagherà nell’arco di pochi anni visto quello che costa ai siciliani e ai calabresi non avere la continuità territoriale e l’Alta velocità e io penso che per la Calabria e la Sicilia e per l’Italia intera sia un’occasione storica, come l’Autostrada del Sole è stata un’occasione storica nel secondo dopoguerra. Il mio obiettivo e’ mantenere l’impegno di aprire i cantieri nel 2024”.

Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, inaugurando a Reggio Calabria una sede della Lega. Tra i presenti, ad accogliere Matteo Salvini nel palazzo del Consiglio regionale, il consigliere regionale Giuseppe Mattiani, eletto con Forza Italia alle ultime regionali, transitato nel gruppo della Lega, e i consiglieri comunali di Reggio Calabria Mario Cardia e Armando Neri, passati dal centrosinistra ai salviniani.

“Questo governo in Calabria sta investendo una cifra che nessun governo in passato ha mai investito: 30 miliardi solo tra strade, autostrade e ferrovie, come la progettazione dell’alta velocità finalmente fino a Reggio Calabria, ai miliardi per la 106 Jonica, e di questo ne ho parlato con cinquanta sindaci dei comuni interessati”.

“Penso – ha proseguito – che per la Calabria, per la Sicilia e per l’Italia intera sia un’occasione storica”. Sul rinnovamento della statale 106 Jonica, il ministro delle Infrastrutture ha confermato il cronoprogramma con i tre miliardi di euro stanziati l’anno scorso per una tratta. C’e’ da finanziare la progettazione e il completamento dell’intera opera – ha aggiunto con il coinvolgimento dei sindaci dei territori che ancora non sono coinvolti. Il mio obiettivo – ha concluso – e’ che alla fine del mandato la Statale 106 Jonica non sia più la strada della morte”.

“L’Autonomia differenziata rappresenta una grande occasione di rivalsa per il Sud. Se ci sono regioni del Sud che non sono al livello di quelle del Nord, è perché hanno avuto politici incapaci” ha poi detto il leader del Carroccio. “L’Autonomia – ha aggiunto – mette alla prova i Governatori e gli amministratori. Se sei bravo, i tuoi cittadini te lo riconoscono. Se, invece, non sai fare il tuo lavoro, non hai più scuse. Grazie all’Autonomia differenziata le Regioni del Sud potranno recuperare qualche anno di disattenzione”.