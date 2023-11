Salvini fa proseliti a Reggio Calabria: due ex fedelissimi di Falcomatà passano alla Lega

“É una soddisfazione per noi salutare l’ingresso nella Lega del consigliere regionale Giuseppe Mattiani e dei consiglieri comunali di Reggio Calabria, Mario Cardia, e Armando Neri. Quest’ultimo era il vicesindaco dell’Amministrazione a guida di Giuseppe Falcomatà, del Pd. Vuol dire che viene riconosciuto il lavoro fatto dalla Lega negli ultimi mesi”.

Così a Reggio Calabria il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, ufficializzando il passaggio di due consiglieri comunali reggini nel gruppo Lega.

Sia Cardia che Neri hanno fatto parte della maggioranza targata Falcomatà.

In particolare, Neri è stato vicesindaco metropolitano e fedelissimo, sin dal cosiddetto “primo tempo”, dell’attuale primo cittadino di Reggio Calabria, appena rientrato a Palazzo San Giorgio, in seguito all’annullamento della condanna relativa al “caso Miramare”.

Cardia, in rotta con il centrosinistra a partire dalla reggenza di Paolo Brunetti, era passato negli scranni della minoranza sotto l’insegna dell’Udc. Da oggi, anche per l’ex degaetiano inizia la una nuova avventura all’interno del Carroccio, che in Consiglio comunale può contare anche sulla presenza di Giuseppe De Biasi.