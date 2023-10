“Un sogno per la Locride”, al via gli appuntamenti del Gal Terre Locridee

«Invitiamo enti, associazioni, cittadini a dare il loro contributo per progettare i nuovi Piani Strategici per la Politica agricola comune. Abbiamo programmato una serie di incontri in tutta la Locride e ci aspettiamo un importante contributo di idee da parte di tutti, come avviene in genere per gli altri nostri progetti. Questi momenti di ascolto sono fondamentali per una visione condivisa sul futuro di un territorio così bello e così debole e per far sì che dalle vostre intuizioni possa nascere un programma in grado di favorire la vitalità delle zone rurali, contrastare lo spopolamento e dare priorità al patrimonio naturalistico. Il confronto aperto con i cittadini, gli operatori e le istituzioni del sistema agricolo e rurale aiuterà a concentrarsi su ciò che deve essere effettivamente fatto e puntare a un risultato positivo. Siamo chiamati, in sintonia con la politica regionale, invitando i cittadini e le parti interessate, a intervenire nel dibattito per la costruzione della prossima politica agricola del nostro territorio» .

Così il presidente del Gal Terre Locridee, Francesco Macrì, chiede alla Locride di partecipare alla costruzione dei PSP (piani strategici della politica agricola comune) 2023/27, che attuano la PAC (politica agricola comune) predisposta dal Ministero dell’Agricoltura e approvata dalla Commissione europea.

«Quella della programmazione è una fase decisiva per l’attuazione dei progetti futuri sul territorio. Dobbiamo aprire la mente a una visione d’insieme, immaginando quello che vorremmo fosse creato e realizzato nel comprensorio locrideo. Immaginiamo di progettare seguendo un filo conduttore, una sorta di slogan condiviso, “un sogno per la Locride”, come faro e linea guida, intrecciando idee e volontà di azione, con la partecipazione di tutti» aggiunge il direttore Guido Mignolli.

L’attività di animazione, prevista dal bando “Avviso pubblico – Intervento Leader, programma strategico della PAC 2023/27”, si snoderà attraverso incontri nei comuni, con gli eventi “Un sogno per la Locride – Manifestazione di confronto e condivisione di idee e progetti per la Locride” a Bivongi, Locri, Bovalino, Siderno, Platì, e gli incontri territoriali, “Idee e progetti per il territorio”, a Sant’Ilario dello Jonio, Camini, Casignana, Gioiosa Jonica, che coinvolgono i comuni vicini (Stilo, Pazzano, Monasterace, Riace, Caulonia, Stignano, Placanica, San Giovanni di Gerace, Martone, Marina di Gioiosa, Roccella Jonica, Agnana, Canolo, Ardore, Portigliola, Bianco, Benestare, San Luca, Careri, Sant’Agata, Caraffa, Samo, Ciminà, Grotteria, Mammola), e negli Istituti scolastici superiori di Roccella Jonica; e attraverso tavoli tematici, “Incontro di partecipazione alla costruzione della strategia di sviluppo locale”, su professioni, agricoltura, cultura, ambiente, turismo.

Il calendario degli appuntamenti:

“Un sogno per la Locride – Manifestazione di confronto e condivisione di idee e progetti per la Locride”

6 ottobre, ore 16.00, Rural Center, Bivongi

10 ottobre, ore 17.30, Sala del Consiglio, Platì

11 ottobre, ore 17.30, Sala del Consiglio, Siderno

13 ottobre, ore 17.30, Caffè letterario “La Cava”, Bovalino

12 ottobre, ore 17.30, Sala del Consiglio, Locri

“Idee e progetti per il territorio”

10 ottobre, ore 15.30, Villa Romana, Palazzi di Casignana

11 ottobre, ore 11.00, Sala del Consiglio, Gioiosa Jonica

13 ottobre, ore 15.30, Sala del Consiglio, Sant’Ilario dello Ionio

14 ottobre, ore 16.00, Centro Polifunzionale, Camini