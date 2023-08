A Gambarie il Bosco di mezzo

La Terra di Mezzo è una regione di Arda, l’universo immaginario fantasy creato dallo scrittore inglese J. R. R. Tolkien.

Gli Gnomi, gli Elfi il Mago Gandalf ma anche Scoiattoli, Arcobaleni, Ponti di Legno, Tronchi di alberi e Il Signore degli Anelli sono alcuni dei personaggi presenti nella Terra di Mezzo che, per certi aspetti è approdata nel cuore dell’Aspromonte; personaggi scolpiti nel legno dall Arch Giuseppe Scalise con l abile guida dei tecnici della Getiansud Srl e la laboriosità della Siclari Scarl .

Nella giornata di ieri, infatti, è stato inaugurato, alla presenza di innumerevoli turisti di tutte le età, il BOSCO DI MEZZO, area naturalistica ludico-ricreativa che già dalle sue prime ore di vita ha conquistato tutti.

Ennesima vittoria per Gambarie ma, soprattutto, per il suo primo cittadino, Francesco Malara che l ha voluta e l’ ha illustrata descrivendo il mondo fantasy realizzato nella nuova area boschiva a poche centinaia di metri dalla piazza di Gambarie, in prosecuzione dell ormai celeberrimo Fantabosco, tra l’entusiasmo e la soddisfazione dei moltissimi presenti che hanno applaudito piu’ volte a gradimento di quanto realizzato.

Un vera immersione rigenerante in un mondo fiabesco incastonato in un panorama naturale mozzafiato tra piccoli ruscelli, promontori, faggi altissimi illuminati da una luce soffusa che penetra dolcemente tra la rigogliosa vegetazione .

Ed ancora : Dama Gigante, biglie rotolanti, trottole girovaganti, il labirinto con un tesoro da scoprire e le oramai famose aree “instagrammabili” per gli immancabili selfie.

A quanto sopra menzionato si aggiunge anche la valorizzazione della storia e della cultura locale, con la presenza di riferimenti tratti dalla Chanson D’Aspremont ed infatti potrete trovare Carlo Magno, il Grifo e la Durlindana di Rolando.

Pertanto, una ulteriormente migliorata immagine di Gambarie emerge da quanto inaugurato in questa prima settimana di Agosto, una Gambarie a misura di famiglia, che offre sport, natura, cultura e divertimento per tutte le fasce d’età; una Gambarie da vivere che si qualifica sempre di piu come Montagna al Centro del Mediterraneo.