Calabria Evolutions, tutto pronto per la nona edizione a Oppido Mamertina

Mercoledì 12 luglio avrà luogo presso il Largo Pretura di Oppido Mamertina alle ore 21,30 il concerto della nona edizione di Calabria Evolutions progetto nato con l’obiettivo di promuovere e sostenere il variegato e ricco mondo delle orchestre di fiati calabresi.

Il consueto appuntamento musicale estivo, promosso da AMA Calabria con il sostegno del ministero della Cultura, della Regione Calabria nell’ambito del programma Calabria Straordinaria e della Città Metropolitana di Reggio Calabria, rivede nuovamente uniti – si legge in un comunicato stampa – centinaia di giovani strumentisti riuniti grazie all’impegno del M° Maurizio Managò.

La grande orchestra composta dai rappresentanti di decine di complessi calabresi sarà diretta oltre che dal fondatore del progetto dai Maestri Luca Anghinoni, Alessio Giordano, Michele Napoli, Bruno Zema, Stefano Calderone, Gaetano Pisano, Cosimo De Masi, Novello Francesco, Salvatore Mazzei, Alessandro Monorchio, Roberto Caridi.

Ad arricchire l’interesse musicale della serata verso le due serate la presenza di tre importanti solisti: Michele Civitano alla tromba e flicorno soprano e Michele Giovinazzo al clarinetto.

Michele Civitano, da anni svolge un’intensa attività concertistica sia come 2da Tromba bassa in Sib nella Banda Musicale della Guardia di Finanza che come ospite nelle orchestre dell’Arena di Verona e del Maggio Musicale Fiorentino sotto la direzione del Maestro Daniel Oren. Cofondatore e componente stabile come “Repiano Cornet sib” della Italian Brass Band dal 2013 si esibisce in numerosi concerti in Italia e vince con la medesima formazione i Campionati Europei di Brass Band a Friburgo in Brisgovia (Germania) nel 2015 e Oostende (Belgio) nel 2017 nella sezione Challenge ; in Italia il 29/10/2016 si laureano campioni Nazionali al Primo Concorso Nazionale per Brass Band tenuto ad Ascoli Piceno categoria Champion ed dal Secondo Concorso Nazionale tenutosi ad Appiano (BZ) nel 2017.

Michele Giovinazzo, vincitore in vari Concorsi Nazionali tra cui quelli AMA Calabria svolge un’intensa attività concertistica sia come camerista che componente di prestigiose orchestre diretto da illustri direttori tra cui Riccardo Muti, Daniel Oren,Gabor Otvos, Marcello Panni, Igor Dohovic, Vito Clemente. Ha tenuto tournée all’estero e affianca all’attività d’interprete quella didattica. E’ fondatore e componente del Nigus Clarinet Quartet.

Il concerto inizierà, come da tradizione, con l’esecuzione del brano Calabria Evolutions che André Waignein scrisse appositamente per questo progetto. Seguiranno Novena di James Swearingen, Jumper Clarinet di Oscar Navarro, Concerto de Aranjuez (arr. Bolton) di Joaquín Rodrigo Cataclysm di Robert Sheldon, Blues di George Gershwin, The Godfather di Nino Rota, Sahara di Thierry Deleruyelle, Jazz Band di Loredana Sasdelli e Per un pugno di dollari di Ennio Morricone.