Reggio, il Circolo Culturale Arci Samarcanda presenta il romanzo di Consolata Maesano “Cronache dal Parallelo 38”

Nuova iniziativa culturale promossa dall’Arci Aps Reggio Calabria: mercoledì 17 maggio presso il circolo ARCI SAMARCANDA, in via Emilio Cuzzocrea 11 a Reggio Calabria, alle ore 18.30 ci sarà la presentazione del romanzo della scrittrice e giornalista Consolata Maesano, dal titolo «Cronache dal PARALLELO 38», ed. YOUPRINT 2023

L’iniziativa rientra nel ricco programma del “Maggio dei Libri”, promosso dal 23 aprile al 31 maggio dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Reggio Calabria e dalla Biblioteca comunale “Pietro De Nava” e che vede come protagoniste le associazioni presenti in città.

Tra queste il Circolo culturale Arci Samarcanda, centro di aggregazione realizzato in un bene confiscato alla ndrangheta e in comodato d’uso ad ARCI Aps, che apre le sue porte alla opera prima di Consolata Maesano: “Cronache dal Parallelo 38”.

É l’anno 1992. La protagonista, Rosaria, è una giovane giornalista locale che, come l’Autrice, vive e lavora in un piccolo paesino del Sud.

La consueta routine di provincia viene bruscamente interrotta da una serie di violenti ed eclatanti fatti di cronaca legati alla criminalitá organizzata. Toccherà a Rosaria, dalle colonne del “Parallelo 38”, raccontare pubblicamente ai suoi concittadini attentati, omicidi e inchieste scottanti.

Il 1992 sarà però un anno fondamentale anche nella vita privata della protagonista, alle prese con un complicato percorso di crescita che la porterà ad acquisire una nuova maturità e nuove consapevolezze. Alla ricerca di un improbabile equilibrio tra l’amore per la propria professione e quello per il suo fidanzato, Rosaria è combattuta tra l’aspirazione legittima di fare carriera e la paura di cambiare e quindi scegliere e forse anche sbagliare. In un’incalzante serie di eventi, scanditi dagli articoli pubblicati sul suo giornale, Rosaria dovrà fare i conti con i suoi sentimenti, assumendosi la responsabilità di decisioni importanti e definitive, per se stessa e anche per chi incondizionatamente ama.

L’Autrice, Consolata Maesano, è originaria di Campo Calabro, piccolo Comune dell’Area dello Stretto. Ha una laurea magistrale in metodi e linguaggi del Giornalismo ed è animata da una sconfinata passione per il giornalismo, la letteratura e la scrittura.

Stretta in un legame forte ed indissolubile con la sua terra, Maesano è stata corrispondente per Il Quotidiano del Sud e Cronache delle Calabrie nonché redattrice della testata Villa e Dintorni. Da sempre racconta su carta stampata di libri, di eventi culturali, di cronaca e politica amministrativa locale.

Oggi anche Blogger ed autrice di “le vite di Astrea”, si occupa di temi legati alla cultura della legalità.