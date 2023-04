San Giorgio d’Oro, consegnate a Reggio Calabria undici benemerenze: da Gigi Miseferi al prefetto Maria Grazia Nicolò

Si è rinnovata la cerimonia di attribuzione della benemerenza “San Giorgio d’oro della Città di Reggio Calabria”. Nell’aula del Consiglio comunale “Pietro Battaglia”, sono stati assegnati undici riconoscimenti.

Nell’occasione, il Sindaco facente funzioni Paolo Brunetti ha evidenziato come la benemerenza è « un modo per riconoscere meriti e segnalare alla comunità, all’opinione pubblica, quanti si sono “contraddistinti” dando lustro alla Città e mostrando, come affermava Einstein, che la maturità inizia a manifestarsi quando sentiamo che è più grande la nostra preoccupazione per gli altri che non per noi stessi”.

«Anche quest’anno abbiamo cercato di allargare il campo a tutte le aree d’interesse e la ricerca ci ha portati ad individuare le personalità che, nelle proprie competenze, hanno contribuito a mantenere alto il nome della Città in Italia e nel mondo» Così, il sindaco facente funzioni, Paolo Brunetti, spiegando come alcune benemerenze siano andate «a figure di spicco nei più svariati settori, dal mondo del lavoro, al sindacato fino all’associazionismo, al volontariato ed al servizio per la pubblica amministrazione». «Molti di loro – ha detto – si sono affermati anche lontano dai nostri confini rivendicando, sempre ed in ogni circostanza, le proprie radici e diffondendo lo spirito e l’identità di un intero popolo». «Con orgoglio – ha continuato Brunetti – abbiamo rinnovato il senso di un’iniziativa, giunta alla sua 30° edizione, che ha mosso i suoi primi passi grazie all’indimenticato e indimenticabile sindaco Italo Falcomatà». «Quanti ricevono la più alta onorificenza cittadina – ha concluso l’inquilino di Palazzo San Giorgio – fungono da esempio affinché il loro impegno possa diventare faro e punto di riferimento, soprattutto, per le nuove generazioni di reggini».

Insieme a Paolo Brunetti, nella consegna delle benemerenze, si sono alternati il Sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace, gli assessori Domenico Battaglia, Irene Calabrò, Francesco Gangemi ed Angela Martino, il Presidente del Consiglio comunale Vincenzo Marra ed i consiglieri Francesco Barreca, Gianluca Califano, Giuseppe Cuzzocrea e Marcantonino Malara.

L’elenco delle benemerenze e le relative motivazioni

Dott. Mauro Apicella

Esperto in Marketing Associativo, Eventi & Comunicazione, laureato allo IULM di Milano con la tesi dal titolo “Comunicare in modo non tradizionale: il caso Ferrari”. Dal 2008 Direttore del Ferrari Owners Club Italia, dal 2012 direttore degli Scuderia Ferrari club sparsi in tutto il mondo. Grazie alle sue capacità professionali nel giro di pochi anni il numero dei club attivi si è triplicato e il numero degli iscritti raddoppiato.

Già insignito del trofeo Bandini a Faenza per la sua attività di diffusione della passione per la Scuderia Ferrari nel nostro paese. Ha saputo trasformare la sua passione e i suoi sogni in professionalità e rendere onore alla sua città natia, cui è rimasto sempre profondamente legato, portando le proprie competenze ed abilità comunicative nella più nota e titolata squadra del panorama dell’automobilismo sportivo mondiale.

Dott. Sebastiano Erbi

Laureato in scienze delle attività motorie preventive e adattate, appassionato di sport sin da ragazzo quando, proprio al campo Coni di Reggio Calabria, scoprì il mondo dell’atletica leggera, ha messo la sua professionalità a servizio dello sport diventando preparatore e terapista sportivo di atleti di livello mondiale e maratoneti detentori di medaglie olimpiche. Dal 2014 esercita la propria attività professionale in Danimarca dove ha aperto un suo studio clinico ed è attualmente terapista sportivo della federazione di atletica leggera danese. Nella sua esperienza professionale si è occupato anche della rieducazione funzionale degli atleti infortunati e di atleti non udenti. Nella sua qualità di terapista sportivo ha partecipato a numerosi Europei e Mondiali di diverse discipline sportive e svolto missioni per la riabilitazione di atleti di prestigio in Kenia ed in Etiopia, portando così nel mondo la propria professionalità e l’orgoglio delle proprie origini natie.

Gigi Miseferi

Artista reggino, eccellenza e orgoglio del nostro territorio, personaggio della cultura e dell’arte, cabarettista e attore teatrale, amato e seguito da sempre con grande affetto da tutti i suoi concittadini. Nel corso degli anni ha ricevuto diversi prestigiosi riconoscimenti, tra cui, da ultimo, il premio “Antenna d’oro per la Tivvù” in occasione dei suoi 40 anni di carriera.

Ha legato il nome della città alla cultura, promuovendola e dandole positiva visibilità nelle tante trasmissioni televisive e nei numerosi palcoscenici nazionali ed internazionali calcati insieme all’amico e collega Giacomo, nell’indimenticabile duo, sempre vivo nella memoria e nel cuore di tutti.

Dott. Antonio Tobia De Simone

Illustre appartenente alla Polizia di Stato, in servizio presso la Divisione Investigazioni Generali Operazioni Speciali della Questura di Reggio Calabria. Laureato in scienze politiche e delle relazioni internazionali, si specializza nel proprio percorso di studi postuniversitari, in gestione delle crisi umanitarie e dei conflitti acquisendo la qualifica di Disaster Manager.

La sua carriera lo ha visto impegnato in prima linea in numerose attività di protezione civile per la gestione dell’emergenza da sisma in varie parti di Italia, e in missioni di volontariato tra cui, da ultimo, quella volta al recupero presso la linea di confine Polonia-Ucraina, di feriti di guerra e bambini. Esempio di professionalità e solidarietà messe al servizio del Paese; esempio di coraggio, serietà e responsabilità per tutti gli appartenenti alle forze dell’ordine.

Dott.ssa Maria Elena Panajia

Presidente ed Amministratore Delegato di Henkel Italia. Con all’attivo 25 anni di carriera nella direzione aziendale e nel marketing, la sua sapiente e solida guida manageriale ha sempre garantito il raggiungimento di performance ottimali, tanto da avere meritato la menzione della rivista Forbes tra le 100 donne più influenti d’Italia. Eccellenza del mondo del management a livello nazionale, dalle spiccate doti intellettive e caratteriali, ha saputo orientare le proprie attività al risultato rendendo stimolanti gli ambienti di lavoro in cui ha operato e costituendo esempio di competenza e tenacia.

Prefetto Maria Grazia Nicolò

Ha iniziato la sua attività per il Ministero dell’Interno, diventando prima Capo di Gabinetto e poi Vice Prefetto della Prefettura di Reggio Calabria, presso la quale ha svolto diversi delicati ruoli tra cui il coordinamento del Gruppo Antimafia. La sua carriera professionale l’ha vista destinataria di incarichi di prestigio tra cui la Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Dipartimento Affari Interni nel Ministero e, da ultimo, la nomina a Commissario Straordinario del governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura. Con il suo lavoro rende quotidianamente servizio alla nostra città ed alla nostra comunità, mettendo a disposizione la propria competenza e sensibilità per la positiva soluzione di problematiche socio-occupazionali a favore del territorio e per la tutela della legalità.

Dott. Luigi Sbarra

Da sempre impegnato per la tutela del lavoro e dei diritti e la dignità dei lavoratori, ha assunto nella sua carriera ruoli sempre più rilevanti a livello locale, regionale e nazionale sino a divenire Segretario Generale della CISL, già riconfermato per il secondo mandato all’unanimità. Infaticabile costruttore di coesione e di sviluppo con una innata vocazione a rappresentare e difendere gli ultimi e i più deboli, combattendo per i loro diritti. L’impegno di una vita al servizio dei lavoratori, dei pensionati e delle famiglie della Calabria e di tutto il paese.

Dott. Salvatore Giuseppe Garofano

Ufficiale della Polizia Municipale di Reggio Calabria oggi in pensione, ha reso servizio alla sua città per oltre 40 anni ricoprendo nel corso della sua carriera importanti incarichi tra cui quello di Responsabile del Servizio di Polizia Stradale.

Per anni assegnato alla sezione di Polizia Giudiziaria della Procura Generale della Repubblica di Reggio Calabria, ha dimostrato, anche in tale delicato ambito, il proprio senso del dovere. Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerose note di apprezzamento ed encomio per il lodevole servizio e per le attività di pubblica sicurezza svolte sul territorio e che hanno consentito l’individuazione e l’arresto di soggetti responsabili di reati. Impegnato attivamente anche nel volontariato a favore dei più bisognosi nella qualità di Consigliere Regionale della Sezione UNITALSI Calabrese, ha dedicato la propria esistenza alla tutela della sicurezza pubblica ed al sostegno umanitario alle persone in difficoltà.

Manifestazione Corrireggio

Gara podistica organizzata dal Team Corrireggio del Circolo Legambiente Reggio Calabria “Città dello Stretto”, entrata nella tradizione sportiva e culturale e nel cuore della città, capace di coinvolgere istituzioni, associazioni, aziende e cittadini in una straordinaria festa collettiva ogni anno attesa e partecipata.

Giunta oggi a 40 anni dalla sua nascita, la Corrireggio è ormai il grande evento della primavera reggina, caratterizzato dal saper coniugare, con un ricco cartellone di eventi di spessore che affiancano la competizione sportiva, lo sport alla riflessione sui grandi temi della sostenibilità ambientale, della legalità, della solidarietà, del volontariato e della qualità del vivere urbano, di cui ne promuove e diffonde i valori con impegno e con gioia.

Lungimirante sin dalle sue prime edizioni nel cogliere l’importanza di temi oggi di grande attualità, costituisce contributo efficace e potente alla sensibilizzazione ed al risveglio della coscienza collettiva, legando orgogliosamente il nome della città ad un evento dai risvolti culturali rilevanti e di sicuro, costante e riconfermato successo.

Cristian Bilardi in arte Mowgly

Atleta dallo straordinario e innato talento. Originario di Gallico, è cresciuto con la passione per la break dance, allenandosi instancabilmente sin da ragazzo e partecipando a numerosi contest di danza a livello nazionale ed internazionale, nell’ambito dei quali ha conseguito importanti riconoscimenti. Già vincitore del Red Bull Dance Your Style e di molti altri premi, ha rappresentato l’Italia nei mondiali di Redbull tenutisi in Giappone nel 2016, in Svizzera nel 2018 e in Corea del Sud nel 2022. Vincitore dei Campionati assoluti 2020 della Federazione Italiana Danze Sportive, rappresenterà l’Italia anche alle Olimpiadi di Parigi nel 2024. Con la sua arte e la sua danza porta nel mondo il nome della sua città, coinvolgendo migliaia di ragazzi e facendo conoscere ed apprezzare l’arte della breakdance.

Dott. Domenico Nisticò

Attualmente tesoriere dell’AVIS Nazionale, di formazione scout e da sempre donatore di sangue, è stato per anni Dirigente della Sezione Comunale Avis di Reggio Calabria, nell’ambito della quale ha ricoperto numerosi incarichi distinguendosi sempre per il suo impegno sociale, senso di responsabilità e grande umanità. Una vita spesa al servizio del prossimo. Ha fatto della solidarietà la sua ragione di vita, tramandandone i valori alla sua famiglia e a chiunque abbia avuto il privilegio e l’onore di lavorare con lui. L’incarico oggi ricoperto in AVIS Nazionale costituisce motivo di orgoglio per la città che ha dato i natali ad un uomo esempio di promozione della cultura del volontariato e della solidarietà per l’intera comunità.