Parco archeologico Archeoderi di Bova Marina: al via visite guidate e attività laboratoriali per gli studenti

E’ stata una tre giorni intensa quella appena conclusa al Museo e Parco archeologico Archeoderi di Bova Marina che il 19 aprile scorso ha dato avvio alle attività laboratoriali e di visite guidate destinate al pubblico di età scolare.

«Dopo molto tempo riattiviamo i servizi didattici al Parco e siamo lieti di potere offrire a tutto il pubblico in età scolare un’esperienza di visita attiva» ha spiegato la direttrice Elena Trunfio. Da quest’anno infatti sarà possibile prenotare laboratori e visite guidate destinate a bambini e ragazzi. La programmazione prevede attività di diverso genere che hanno lo scopo di far vivere ai più piccoli il mondo dell’archeologia. Il percorso offerto prevede un primo appuntamento in cui i piccoli visitatori sono coinvolti nello scavo simulato: armati di palette possono dedicarsi nella ricerca dei reperti. Successivamente vengono mostrate loro le fasi di studio dei materiali: dal disegno alle indagine sull’uso del pezzo. Infine, durante la visita guidata, gli aspiranti archeologi hanno la possibilità di vedere come un reperto viene musealizzato e raccontato al pubblico.

In questi tre giorni, oltre 150 bambini sono stati coinvolti in queste attività grazie alla collaborazione con l’Istituto Comprensivo San Sperato – Cardeto di Reggio Calabria.

«Vedere il Parco e il Museo pieno di bambini è stata una grande soddisfazione – ha commentato la Direttrice – Con fatica e poche risorse umane abbiamo costruito l’offerta didattica del Parco che speriamo possa avere pronto riscontro sul territorio, per fare vivere e conoscere questo luogo proprio a partire dalle generazioni più giovani. E’ stato ed è un lavoro di squadra per il quale voglio ringraziare prima di tutto i validi colleghi in servizio al Parco. Un grazie pieno di gratitudine va poi alla PROCIV Delia e all’associazione L.A.DO.S di Bova Marina, il cui supporto è stato fondamentale per garantire il corretto svolgimento delle attività. L’ultimo e più importante ringraziamento va ai bambini, ai loro insegnanti e alla Dirigente Currà per l’entusiasmo e l’attenzione. Siamo certi che è solo l’inizio di una stagione di condivisione di esperienze che porterà alla piena valorizzazione del sito di Archeoderi».

Si ricorda che il Museo e Parco archeologico Archeoderi è aperto dal martedì alla domenica dalle ore 8.30 alle ore 14.00. Aperti anche il 25 aprile e l’1 maggio negli stessi orari. L’ingresso è sempre gratuito.