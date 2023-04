Consegnati i lavori del nuovo Liceo di Oppido Mamertina, Versace: “Riattivato cantiere di un’opera fondamentale per il rilancio del territorio”

Sono stati consegnati i lavori per la realizzazione del primo stralcio funzionale del nuovo liceo scientifico e industriale di Oppido Mamertina. Questa mattina, il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, insieme al dirigente di settore, Giuseppe Mezzatesta, e, fra gli altri, al consigliere metropolitano Giovanni Latella ed al sindaco oppidese Bruno Barillaro, ha preso parte all’apertura del cantiere che riprende le attività dopo diversi anni di fermo. L’investimento complessivo è pari a 4,2 milioni di euro e fa parte di un programma più ampio diviso in due interventi a valere su fondi regionali e Pnrr.

In questa fase, saranno due i milioni di euro, da fonti regionali, riservati alla costruzione di un’ala dell’istituto destinata alla parte amministrativa e gestionale. Successivamente, le ulteriori risorse Pnrr (2,2 milioni), verranno impegnate per la realizzazione delle aule e dei laboratori, inseriti nel secondo stralcio funzionale dell’opera, a partire dalla fine del 2023.

«In brevissimo tempo – ha detto il sindaco facente funzioni – siamo riusciti a recuperare le somme necessarie a riprendere ed aggiornare un progetto particolarmente atteso dall’intera comunità di Oppido e della Piana e che rischiava, seriamente, di finire nel gorgo delle incompiute. Invece, siamo arrivati a completare un iter che ci lascia ben sperare per il futuro e dota il territorio di una struttura moderna, all’avanguardia e capace di soddisfare le esigenze di una comunità scolastica particolarmente numerosa e partecipe. Ringrazio il dirigente del settore Edilizia, Giuseppe Mezzatesta, che, con il suo staff, sta portando avanti un lavoro molto prezioso in tema di potenziamento e riproposizione di tante infrastrutture e servizi, in tutta l’area metropolitana, in un settore estremamente pregno di significato e carico di aspettative come quello della scuola».

In questo quadro si inserisce l’intervento di costruzione dell’istituto comprensivo Industriale e Liceo Scientifico di Oppido Mamertina che, attualmente, vede le proprie attività ospitate in diverse sedi ritenute “improprie”. «Adesso – ha concluso Versace – l’area è a tutti gli effetti nella disponibilità della ditta incaricata di costruire l’opera. Non faremo mai mancare il nostro supporto all’amministrazione del sindaco Barillaro e vigileremo, costantemente, affinché non subentrino ulteriori ritardi nel completamento di un istituto fondamentale per l’intero comprensorio e che la comunità attende da quasi un decennio».