Perla dello Stretto e AMI, protagonisti del progetto con le Scuole

Il Centro Commerciale Perla dello Stretto insieme ad Ambiente Mare Italia, sono stati protagonisti di un progetto didattico per le s c uole del territorio limitrofo, il Perla Cleaning tour. Prosegue così a ritmi spediti la missione “green” di Perla dello Stretto che sostiene e promuove campagne e iniziative per la salvaguardia dell’ecosistema e la sostenibilità dei mari.

“ Numerose le ore trascorse all’interno delle scuole – spiega Sonia Chillè, Direttore marketing di Wave Srl –sul tema della sostenibilità dei mari . Un esperto biologo marino di Ambiente Mare Italia, ha messo in luce le problematiche inerenti la presenza dei rifiuti plastici nei mari, ed ha invitato gli studenti a mettere maggiore impegno a favore dell’ecosostenibilità. Ed infatti, sabato 22 Aprile in occasione della Giornata Mondiale della Terra, gli studenti contribuiranno alla pulizia del litorale di Cannitello iniziativa, tra l’altro patrocinata, del Comune di Villa San Giovanni e della città metropolitana di Reggio Calabria “.

“Da sempre riserviamo grande importanza alla promozione di iniziative di educazione rivolte ai giovani, soprattutto se finalizzate alla tutela e salvaguardia dell’ambiente, un pilastro fondamentale nella strategia di sostenibilità di Perla dello Stretto – ha sottolineato Sergio Lo Giudice, direttore di Perla dello Stretto – siamo orgogliosi di aver avviato questa preziosa collaborazione con Ambiente Mare Italia e di contribuire ancora una volta alla conoscenza e alla salvaguardia di un bene prezioso quale l’acqua”.

Conoscere, approfondire e magari farlo divertendosi è il modo migliore che hanno i ragazzi per iniziare a guardare oltre la punta dell’“iceberg della plastica” che nasconde sotto la superficie una spaventosa realtà da cambiare.