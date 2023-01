Intimidazione a Reggio Calabria: tanica benzina all’ingresso di un locale. Ipotesi messaggio mafioso

Una tanica di benzina è stata trovata davanti a un locale al centro di Reggio Calabria. Si tratta di un lounge bar e ristorante in via De Nava, a poche centinaia di metri dal Museo nazionale. Il ritrovamento è avvenuto stamattina quando sul posto sono intervenute le volanti della Questura e gli agenti della Squadra mobile che hanno avvertito il sostituto procuratore di turno. Sono state avviate le indagini per risalire a chi ha lasciato la tanica di benzina davanti al locale. In via De Nava è intervenuta anche la scientifica per eseguire i rilievi. Almeno per le modalità, il gesto sembra un messaggio mafioso sul cui movente, adesso, gli investigatori cercheranno di fare chiarezza. Chi ha agito potrebbe essere stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza del locale.