“Non esistono i coraggiosi, solo persone che accettano di andare a braccetto con la loro paura” - Luis Sepúlveda
Crotone: nuove attrezzature ludiche nei quartieri della città

Questa mattina è stata avviata l’attività di preparazione delle aree che ospiteranno le nuove attrezzature ludiche acquistate nell’ambito del piano di azioni per il verde pubblico per il 2025.
Ne dà notizia il vicesindaco e assessore al verde pubblico, Sandro Cretella.
Si parte dall’area verde di via Calabria presso il quartiere Papanice.
A seguire saranno interessate le aree di contrada Margherita, Bernabó, Via Portorico (quartiere Farina) e parco delle Mimose.
Entro i prossimi giorni verrà anche completato l’affidamento per la riqualificazione di Parco Zanotti Bianco, i cui lavori partiranno entro il corrente anno.
Dopo la preparazione delle aree, entro un mese verranno installate le attrezzature ludiche con tutto l’arredo urbano di pertinenza.
Anche le aree completate lo scorso anno ad Apriglianello, Cantorato, Iannello e Salica saranno rimpolpate con nuovo arredo urbano di corredo.

