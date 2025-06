La Fortezza Aragonese di Le Castella resterà chiusa fino al 10 luglio per interventi di manutenzione straordinaria

La Fortezza Aragonese di Le Castella, simbolo storico e turistico della costa ionica calabrese, resterà chiusa al pubblico dal 30 giugno al 10 luglio 2025 per interventi di manutenzione straordinaria. Lo rende noto l’Istituto dei Parchi Archeologici di Crotone e Sibari, nelle cui competenze gestionali ricade il sito.

I lavori in programma prevedono il consolidamento delle strutture, la messa in sicurezza delle aree esposte ed opere di protezione delle antiche mura, con l’obiettivo di tutelare e valorizzare uno dei beni culturali più iconici della regione. “Un gesto d’amore verso la storia, per farla durare ancora a lungo”, si legge in una breve nota diffusa sui canali social ufficiali dell’ente.

La riapertura del sito è prevista per il 10 luglio con una significativa novità per i visitatori: durante l’estate, la Fortezza sarà aperta tutti i giorni dalle 8:30 fino a mezzanotte. Un’iniziativa che consentirà di ammirare il castello anche in orario serale, tra luci suggestive, mare cristallino e paesaggi spettacolari.

L’estensione dell’orario rientra nel piano di valorizzazione dei beni culturali promosso dal ministero della Cultura e dai Parchi Archeologici della Calabria, volto a migliorare l’accessibilità e la fruizione dei siti archeologici regionali.