Crotone, Pingitore (Stanchi dei Soliti) interroga il sindaco: “Fare chiarezza sullo smaltimento dei rifiuti industriali”

Nella giornata del 5 marzo 2023, il consigliere comunale Iginio Pingitore, nonché capogruppo di “Stanchi dei Soliti”, ha inoltrato presso il protocollo dell’ente una “PEC contenente un’interrogazione al sindaco, Vincenzo Voce, e all’Assessore all’ambiente Dott.ssa De Renzo, in merito all’annosa questione relativa allo smaltimento dei rifiuti industriali.

“Le motivazioni che mi hanno indotto a scrivere – spiega Pingitore – si basano sulle ultime notizie diffuse sulla stampa locale, attraverso le quali, Eni Rewind vorrebbe smaltire i rifiuti in loco”. Si apprende, infatti, che la Multinazionale, non avrebbe intenzione alcuna di smaltire i rifiuti fuori regione, ma nello stesso territorio (presso la discarica di Columbra) che per decenni ha subìto gravi contaminazioni e con forti conseguenze sulla salute dei cittadini.

Insomma, un’interrogazione finalizzata a un chiarimento dei fatti, in piena fiducia con il sindaco. Fra l’altro ricordiamo che il Consiglio Comunale di Crotone nella seduta del 31 gennaio 2023, ha approvato a unanimità che i rifiuti provenienti dalle discariche industriali venissero smaltiti fuori dalla Calabria. In tale delibera, inoltre, è stata anche evidenziata la volontà di tutti (maggioranza e opposizione) affinché sia scongiurato qualsiasi tentativo per realizzare nel territorio crotonese invasi contenenti rifiuti. La multinazionale ovviamente non vorrà farsi carico degli esuberanti costi per lo smaltimento di materiali fuori dalla regione, ma d’altra parte come si può parlare di bonifica se i rifiuti vengono rimossi da una parte e riposti in un’altra , sempre all’interno del nostro territorio? Con tutte le conseguenze in termini di salute che si possano arrecare mediante i trasporti di materiali altamente pericolosi sul territorio cittadino.

“Il sindaco sicuramente sposerà quanto stabilito dall’Organo comunale deliberante -continua il capogruppo di Stanchi dei Soliti- e scrupolosamente si atterrà alla volontà dei cittadini crotonesi. Io e il mio gruppo che mi onoro di rappresentare, riconosciamo in Voce la determinazione e la scrupolosità nel voler onorare il programma sulle tematiche ambientali”.