Naufragio migranti, la ricostruzione della Guardia costiera: “Prima chiamata arrivata alle 4.30 di domenica mattina: era già tardi”

La prima chiamata alla Guardia costiera è giunta alle 4.30 di domenica mattina, ma era già tardi. Il barcone carico di migranti – circa 180 secondo le testimonianze dei superstiti raccolte dagli investigatori – si era già schiantata contro una secca ad un centinaio di metri dalla riva, a Steccato di Cutro, e l’acqua era ormai una distesa di cadaveri galleggianti con solo un’ottantina di persone riuscite a mettersi in salvo, anche grazie all’eroismo dei primi soccorritori, due carabinieri.

A due giorni dalla tragedia, e con gli interrogativi sull’efficacia della catena di soccorso sollevati da più parti – tanto da spingere la Procura della Repubblica ad accendere un faro anche su questo nell’inchiesta aperta sul naufragio – il Comando generale della Guardia costiera è intervenuto per ricostruire lo sviluppo degli eventi. Seguito a breve da Frontex.

Due versioni sostanzialmente sovrapponibili nelle linee principali.

La sera di sabato 25 febbraio, dunque, verso le 22-22.30 un velivolo Frontex ha avvistato, a circa 40 miglia dalla costa, un’unità in navigazione nel Mar Ionio, che, rileva la Guardia costiera, “risultava navigare regolarmente, a 6 nodi e in buone condizioni di galleggiabilità, con solo una persona visibile sulla coperta”. Il velivolo ha inviato la segnalazione al punto di contatto nazionale preposto per l’attività di “law enforcement” (la Guardia di finanza, ndr), “informando, tra gli altri, per conoscenza, anche la Centrale operativa della Guardia Costiera di Roma”. Dopo, la Guardia di finanza “comunicava l’avvenuta attivazione del proprio dispositivo, già operante in mare, per intercettare l’imbarcazione”.

Alle 4.30 circa, ricostruisce la Guardia costiera, “ci sono giunte alcune segnalazioni telefoniche da terra relative ad un’imbarcazione in pericolo a pochi metri dalla costa”. I carabinieri, già avvisati dalla Gdf, hanno informato dell’avvenuto naufragio. “Questa – sottolinea la Guardia costiera – è la prima informazione di emergenza pervenutaci riguardante l’imbarcazione avvistata dal velivolo Frontex. Nessuna segnalazione telefonica è mai pervenuta ad alcuna articolazione della Guardia costiera dai migranti, presenti a bordo, o da altri soggetti come avviene in simili situazioni”.

Dopo la segnalazione ricevuta è stato immediatamente attivato il dispositivo Sar, sotto il coordinamento della Guardia costiera di Reggio Calabria, con l’invio di mezzi navali, aerei e terrestri e personale. Ricostruzione sostanzialmente confermata da un portavoce Frontex che all’ANSA ha riferito che il velivolo ha avvistato una barca “pesantemente sovraffollata” diretta verso l’Italia e sono state “immediatamente informate tutte le autorità italiane”. L’areo ha monitorato l’area “fino a quando non è dovuto rientrare alla base per mancanza di carburante”. “L’imbarcazione, che trasportava circa 200 persone, stava navigando da sola e non c’erano segni di pericolo” sottolinea quindi Frontex.

Le ricostruzioni si integrano con quella fatta già domenica dal Reparto aeronavale della Guardia di finanza di Vibo Valentia, competente su tutta la Calabria. Dopo l’avviso Frontex, riferiva la Gdf, “veniva attivato il dispositivo per l’intercetto dell’imbarcazione con una vedetta di Crotone e il pattugliatore di Taranto, nonostante le proibitive condizioni del mare. Le unità, nonostante gli sforzi per raggiungere il target, considerate le difficili condizioni meteomarine e l’impossibilità di proseguire in sicurezza, facevano rientro”. E’ stato così attivato “il dispositivo di ricerca a terra, lungo le direttrici di probabile sbarco, coinvolgendo anche le altre forze di polizia nelle ricerche lungo la costa”.

Dunque, dalle ricostruzioni fatte, pare emergere che per la Guardia di finanza, l’intervento in mare era di polizia giudiziaria e non di soccorso, considerato che, come detto da Frontex, “non c’erano segni di pericolo” e non era stato lanciato nessun SOS da parte dell’imbarcazione, dettaglio questo -hanno chiarito i superstiti- dovuto al fatto che gli scafisti disponevano di un disturbatore di frequenza. Le versioni fornite, insieme a tutta la documentazione relativa alla vicenda, sarà oggetto del vaglio della Procura di Crotone. Il capo dell’ufficio, Giuseppe Capoccia, ha confermato che l’inchiesta avviata riguarda il naufragio e non i soccorsi, ma che comunque saranno raccolti tutti i dati “per inquadrare la situazione”.

“I soccorsi non sono oggetto di indagine specifica” ha sottolineato. Dai primi atti dell’inchiesta e che al momento riguarda i tre scafisti – per uno 17enne procede la Procura dei minori di Catanzaro – intanto emergono alcuni particolari relativi alle fasi immediatamente successive alla tragedia ed al viaggio. Uno degli scafisti, il cittadino turco fermato per primo, è stato salvato dall’intervento dei primi carabinieri intervenuti dopo che i superstiti si erano scagliati contro di lui nel tentativo, quasi, di linciarlo.