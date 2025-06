Scalea, Annalisa Alfano (IdM) nominata assessore alla cultura e ai rapporti con gli enti locali e sovracomunali: “Un incarico che accetto con gratitudine, responsabilità e visione”

“Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine al Sindaco Mario Russo per la fiducia accordatami attraverso la nomina ad Assessore alla Cultura e ai Rapporti con gli Enti locali e sovracomunali. Un incarico che accolgo con profondo senso di responsabilità e che rappresenta, per me, un nuovo inizio dal forte valore personale e politico.

Questa nomina non è soltanto un ritorno nelle istituzioni: è il compimento di un percorso spesso complesso, affrontato con determinazione, coerenza e dignità. Ho attraversato momenti difficili, sostenuto battaglie impegnative, fatto scelte talvolta scomode. Ma non ho mai smesso di credere nella possibilità di servire la mia comunità con trasparenza e passione. Tornare oggi, con il sostegno dei cittadini e la stima del Sindaco, rappresenta per me un riconoscimento profondo da parte di una comunità che non ha mai smesso di ascoltare la mia voce.

Assumo questo ruolo con entusiasmo e consapevolezza: la cultura e i rapporti istituzionali sono strumenti fondamentali per costruire identità, coesione e opportunità. Intendo valorizzare il nostro patrimonio culturale, sostenere il talento diffuso, promuovere spazi di dialogo tra generazioni, territori e istituzioni. Opererò con spirito di servizio, in stretta connessione con i cittadini, mantenendo saldi i valori della trasparenza e dell’affidabilità.

Il mio assessorato si svilupperà lungo due direttrici strategiche: la cultura come motore di crescita sociale ed economica, e la relazione tra istituzioni come chiave per aprire Scalea a nuove sinergie e progettualità, anche in ambito regionale, nazionale ed europeo. In un tempo in cui i legami rischiano di indebolirsi, fare rete è un atto politico e necessario.

Sono onorata di far parte di una squadra competente, appassionata e guidata con equilibrio e visione dal Sindaco Mario Russo. La sua leadership è, per tutti noi, un punto di riferimento saldo e illuminato.

A chi ha scelto di camminare al mio fianco, va il mio più sentito ringraziamento. A chi ha continuato a credere in me anche nei momenti più difficili, rinnovo il mio impegno a non deludere la fiducia ricevuta.

Questa nomina segna per me un nuovo inizio. Ha il sapore della rinascita e testimonia che la fiducia, quando è custodita con dignità, può davvero generare futuro.

Con gratitudine e determinazione”.