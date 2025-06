211esimo anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, Falsetta (Templari Federiciani): “Forza unica nel panorama istituzionale”

Una combinazione di storia, tradizioni e valori che per la duecentoundicesima volta lambisce l’istituzione dell’Arma dei Carabinieri, influenzandone profondamente l’identità e l’operato.

E’ quanto dichiara in una nota l’Avv. Filomena Falsetta, Gran Priore del Sovrano Ordine Monastico Militare dei Cavalieri Templari Federiciani per la Calabria nonché Direttore del Dipartimento “Diritti e Doveri, Ricerca e Sperimentazione Democratica” della Federiciana Università Popolare, in occasione del 211° Anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

La sua fedeltà storica e la sua continua dedizione al Paese e alla sicurezza pubblica è l’esempio emblematico della saldezza del Corpo, di una forza che non si arrende mai, sempre pronta a erigere la storia d’Italia, ma anche a flettersi sui tempi moderni e sui cambiamenti sociali, attraverso le sue strategie innovative e la sua capacità di coordinamento con gli altri corpi di polizia, rendendosi unica nel panorama istituzionale.

Una forza di cui sente gli effetti il territorio di Cosenza, grazie al valore individuale di ogni singolo Carabiniere, ma anche grazie al valore collettivo incarnato nella guida dell’Arma dei Carabinieri di Cosenza, retta dal Colonnello Andrea Mommo, per l’impatto che il suo ruolo istituzionale ha sulla comunità promuovendo l’immagine, il valore e la coesione dell’Istituzione – conclude.