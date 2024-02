Revisioni auto irregolari: sequestrata attività a Cosenza

Un centro revisioni che avrebbe effettuato le verifiche previste in maniera irregolare è stato sequestrato dalla squadra di pg della Polizia stradale di Cosenza che ha denunciato in stato di libertà due persone. Le indagini, svolte con l’utilizzo di strumenti informatici, hanno portato all’emissione del decreto di sequestro preventivo della struttura e della attrezzatura utilizzata per l’attività da parte del gip di Cosenza che ha accolto le richieste della Procura.

Inoltre è stato disposto il sequestro di 51 carte di circolazione di veicoli irregolarmente revisionati con intimazione ad effettuare la revisione straordinaria da svolgersi nelle strutture della Motorizzazione civile di Cosenza.