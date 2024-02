Sanità, altra aggressione a un medico di Cosenza. Di Natale: “Piena solidarietà all’amico e stimatissimo cardiologo Carmine Carpino”

“Esprimo piena ed incondizionata solidarietà al carissimo amico e stimatissimo medico Carmine Carpino per l’aggressione subita mentre esercitava la sua nobile professione. Episodi del genere non sono accettabili. È giusto tutelare i nostri medici”.

È quanto afferma Di Natale, già segretario questore del consiglio regionale della Calabria, in seguito a quanto accaduto nella giornata di sabato presso il pronto soccorso dell’hub provinciale Annunziata di Cosenza.

Nello specifico si è assistito ad un ulteriore -sì, un’altra perché purtroppo più spesso si stanno verificando episodi di questo genere- aggressione ai danni di un medico, questa volta si tratta del Cardiologo Carmine Carpino dell’AO di Cosenza aggredito da un paziente arrivato in pronto soccorso in stato di ebbrezza. “Quanto accaduto – aggiunge Di Natale- è un episodio che, ahimè, stiamo registrando da diverso tempo. Ecco perché – conclude- il mio appello alle istituzioni politiche e sanitarie affinché vengano messe in atto tutte le procedure atte a tutelare i nostri medici e tutto il comparto sanitario che ogni giorno è in prima linea per la salute dei cittadini”.