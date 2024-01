A Cosenza un workshop su psicoterapia e benessere con gli esperti del settore

Si terrà sabato prossimo a Cosenza, all’hotel Royal, il convegno organizzato dall’Istituto di psicoterapia esistenziale umanistica Luigi De Marchi ” sul tema:” Oltre i limiti: l’approccio umanistico esistenziale nei contesti clinici, scolastici, wellness “.

Un workshop che vedrà confrontarsi psicologi, psichiatri, esperti del settore.

Dopo i saluti istituzionali di Simona Loizzo, deputato e membro della commissione sanità di Montecitorio, Giovanni Calabrese, assessore regionale al lavoro, Luciana De Francesco, presidente della prima commissione consiliare regionale, Rosaria Succurro, Presidente della Provincia di Cosenza, e del Console onorario, Filippo Strano,interverranno Antonella Filastro, psicoterapeuta umanistica esistenziale, Amedeo Pingitore, psicoterapeuta, gli psichiatri Luigi Grassi e Angelo Picardi, Il neuropsichiatra infantile Tommaso Scandale, le psicoterapeute Vittoria Varde e Francesca Racco e gli psicoterapeuti Alessio Finetti e Maria Teresa Caminiti.

“Il convegno di sabato – ha detto Antonella Filastro – sarà l’occasione per presentare i modelli di intervento della psicoterapia umanistica esistenziale, che ha un suo forte impatto nella costruzione del benessere individuale e collettivo e che si basa su modelli olistici.

Un approfondimento – ha aggiunto Filastro – che servirà a diffondere messaggi di attivazione di percorsi che sono importanti per ogni persona e mirano a creare percorsi positivi, anche attraverso pratiche come la mindfulness, per gestire le emozioni e migliorare la qualità della vita”.