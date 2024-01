Casalinga di Amantea (CS) centra jackpot da 460 mila euro: “Finalmente compro casa, poi in Africa per beneficenza”

“Ho chiesto a mio marito, lì vicino a me, se fosse tutto vero. Non riuscivamo a credere che la vincita fosse reale”. È ancora incredula la casalinga 64enne di Amantea, in provincia di Cosenza, che ha centrato l’incredibile jackpot da 460 mila euro a Millionaire Genie Megaways con una puntata di soli 40 centesimi. Un giorno sicuramente indimenticabile per la vincitrice del ricco montepremi, che proprio grazie alla Video Slot di 888casino che mette in palio Jackpot progressivi ricchissimi che spesso superano il milione di euro – cifra già vinta in passato da alcuni vincitori – potrà finalmente realizzare i suoi sogni e anche fare beneficenza. “Era già il mio gioco preferito da quando un amico mi ha suggerito di registrarmi sul sito” spiega la 64enne grande tifosa della Roma che ha le idee molto chiare su come investire i soldi del jackpot. “Grazie a questa vincita potrò finalmente comprare una casa, fare un viaggio al caldo con i miei cari e soprattutto – ci tiene a sottolineare – andare in Africa e aiutare le persone meno fortunate”