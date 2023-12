Provinciali a Cosenza, De Francesco esulta per il risultato della lista Ad Maiora

“Esprimo grande soddisfazione per il successo della lista Ad Maiora, espressione di Fratelli d’Italia, alle elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale. Abbiamo eletto due consiglieri , Pasquale De Franco e Giancarlo Lamensa, due persone di grande spessore. Voglio esprimere ancora più soddisfazione per avere sostenuto il primo eletto di tutte le liste Pasquale De Franco. Tutto ciò, trattandosi di elezioni di secondo livello, dimostra la capacità di penetrazione che il partito sta avendo in provincia di Cosenza e certifica la nostra buona azione amministrativa e la capacità di ascolto nei confronti dei sindaci e degli amministratori locali che sono la spina dorsale istituzionale”. Lo afferma Luciana De Francesco, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e presidente della Prima commissione consiliare.