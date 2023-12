Solidarietà, tradizioni e socialità: Natale ricco di iniziative a Casali del Manco

Un Natale di solidarietà e di attività culturali e ricreative per grandi e piccini. “Quello di Casali del Manco – ha affermato il Sindaco Francesca Pisani – sarà un Natale ricco di iniziative, volte a promuovere l’inclusione, la socialità e la convivialità, insieme alla cultura ed alle tradizioni del nostro territorio. La nostra Amministrazione ha voluto fortemente orientare le risorse disponibili a sostegno del senso di appartenenza alla comunità, per non lasciare indietro nessuno e per promuovere momenti di aggregazione”.

Per prima cosa, infatti, nell’agenda del primo cittadino e dell’amministrazione comunale, la vicinanza alle fasce più vulnerabili della popolazione. Dopo la pubblicazione del bando per l’assegnazione dei buoni spesa in favore delle famiglie più bisognose e più numerose ed il potenziamento delle iniziative del Banco alimentare, l’Amministrazione, prima della chiusura delle scuole per le festività, donerà dei pensierini natalizi a tutti i bambini che frequentano gli istituti dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado. Inoltre, verranno offerti dei cesti natalizi agli anziani ospitati nelle strutture sanitarie che insistono sul territorio comunale, così come ai minori stranieri non accompagnati ed alle famiglie ospitate nell’ambito del progetto SAI, che il Comune di Casali del Manco gestisce insieme all’ente del terzo settore “Il Delfino”.

Chiaramente, considerato che il Natale è il periodo dell’anno più atteso dai bambini, verranno organizzate diverse iniziative ludiche e ricreative nella Biblioteca comunale, che saranno gestite anche grazie alla preziosa collaborazione dei volontari del Servizio Civile Universale. Sotto l’albero di Natale allestito nella Biblioteca comunale, tanti pacchi regalo: a tutti, grandi e piccini, sarà donato “un libro a sorpresa”.

Le attività dedicate al Natale della Biblioteca comunale prenderanno il via ufficialmente domani, venerdì 15, con la proiezione del film “Il Grinch”. Martedì 19 dicembre, invece, alle 17, verrà inaugurata la mostra “Philìa” di Victor Bussoletti, a cura di Giovanna Adamo, Antonella Bongarzone e Antonella Salatino, che sarà possibile visitare fino al 6 gennaio. E ancora, giovedì 21 e giovedì 28, spazio a tombola e giochi di società; sabato 23 letture natalizie e laboratorio “Aspettando Babbo Natale”; venerdì 29 sarà proiettato un film natalizio a sorpresa e, in chiusura, venerdì 5 gennaio è in programma “Inventa la Befana”, laboratorio e karaoke.

L’Amministrazione comunale, inoltre, patrocinerà gli eventi legati ai presepi artistici, organizzati da varie associazioni del territorio. In particolare quello di località Macchia, promosso dall’Associazione culturale MAB, Macchia Antico Borgo, a cura