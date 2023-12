Città unica, De Francesco: “Indispensabile per area urbana di Cosenza, Rende e Castrolibero”

“Sono rispettosa delle obiezioni formulate sulla città unica ma abbiamo fatto un lavoro straordinario in prima commissione e lo studio di fattibilità non è stato uno studio di comodo ma una rigorosa valutazione sugli impatti”.

Lo afferma Luciana De Francesco, Presidente della prima commissione Affari istituzionali e consigliere regionale di Fratelli d’Italia.

“Con il sindaco Caruso abbiamo sempre mantenuto un rispetto reciproco e così sarà sempre da parte mia – dice De Francesco – ma ciò che egli dice sullo studio di fattibilità non fa giustizia di un lavoro corposo compiuto dal prof. Sergio che è a disposizione di tutti. Io credo che la cosa più importante emersa è che i cittadini di Cosenza, Rende e Castrolibero si sentano figli della stessa comunità e vogliano dare vita a un centro unico che ne governi i bisogni. Tutto ciò che sta avvenendo è all’insegna della democrazia e del confronto – conclude De Francesco – che necessita sempre di una reciproca legittimazione e che non prescinde da un rispetto assoluto verso dinamiche politiche che possono essere diverse ma ché dovranno, in ogni caso, essere validate dai principi della democrazia liberale”.