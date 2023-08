Due nuovi campi di calcio a cinque e un parco giochi a San Giovanni in Fiore. La soddisfazione del sindaco Succurro: “Un’altra promessa mantenuta”

Da oggi San Giovanni in Fiore ha due nuovi campi di calcio a cinque e un parco giochi per i bambini.

Sono stati inaugurati questa mattina i due campi di calcio in località Olivaro, uno alle case bianche e l’altro in Via dei Girasoli. Due strutture che il Sindaco Rosaria Succurro ha fortemente voluto per i bambini del quartiere, che le chiedevano spazi verdi e liberi di aggregazione.

«Un’altra promessa mantenuta – ha dichiarato il Sindaco Succurro – perché come Amministrazione puntiamo alla socialità e continuiamo a lavorare per creare nuovi luoghi attrezzati a disposizione dei cittadini. Ho particolarmente tenuto alla realizzazione di questi due campi di calcio per far sì che i bambini del quartiere Olivaro, che conta ben cinquemila abitanti, non si sentissero cittadini e bambini di serie b ed è a loro che ho chiesto di manutenerli e di salvaguardarli, perché lì potranno trascorrere ore di svago e di allegria».

Rosaria Succurro si è detta convinta che la qualità della vita sia strettamente legata alla qualità dello spazio pubblico e che è necessario offrire luoghi di incontro soprattutto ai più piccoli, con il duplice scopo di educarli alla socialità e tenerli lontani dalle strade, ragion per cui «sempre questa mattina abbiamo inaugurato, in Via XXV Aprile, un parco giochi ristrutturato e riempito di colori e nuovi giochi proprio perché vogliamo dare colore e calore alla Città».

Con questi interventi – ha concluso il Sindaco di San Giovanni in Fiore – «è stata vinta l’ennesima sfida nella partita per rendere più bella e inclusiva la nostra Città».