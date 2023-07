Corigliano Rossano (Cs), a gara l’affidamento dei lavori per la messa in sicurezza della viabilità a Torrelunga

Con la delibera, approvata all’unanimità nel Consiglio Comunale del 30 giugno scorso, giunge al termine l’iter burocratico per la “Realizzazione intervento per il miglioramento della viabilità e sicurezza stradale località Torrelunga”.

Lo scorso 19 maggio 2023 – sempre in Consiglio Comunale e sempre all’unanimità – era stato approvato il progetto definitivo con variante urbanistica per la realizzazione di interventi per il miglioramento della viabilità e sicurezza stradale di località Torrelunga.

Per la sistemazione dell’arteria, che riveste un ruolo molto importante nel sistema viario cittadino poiché collega lo Scalo e il Centro Storico di Corigliano, l’Amministrazione Comunale dopo una ricognizione rispetto a fondi precedentemente finanziati, al fine di individuare ulteriori risorse, ha recuperato un finanziamento regionale fermo da diverso tempo dal quale è stato possibile, grazie all’accordo con gli uffici competenti della Regione Calabria, ricavare la quota necessaria per finanziare il progetto. È stata pertanto individuata la somma di quasi 720mila euro grazie alla quale saranno finanziati i lavori di miglioramento della viabilità e della sicurezza della strada. Grazie alle interlocuzioni tra Amministrazione Comunale, Regione Calabria e loro Uffici, l’iter per completare le ulteriori pratiche burocratiche – di norma ottenibile in 90 giorni – è stato definito nei 15 giorni successivi all’inoltro della delibera del Consiglio Comunale alla Regione.

Alla prima data utile, cioè il 30 giugno 2023, è stata deliberata l’efficacia della delibera n. 39 del 19 maggio 2023.

Contestualmente l’ufficio competente ha attivato, tramite la piattaforma Mepa, l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza in località Torrelunga. La gara verrà aggiudicata, salvo imprevisti, nella prossima settimana, mantenendoci nei tempi prefissati che vedono la fine dei lavori e la rendicontazione entro il 31 dicembre 2023

«L’iter di redazione ed approvazione del progetto, dichiarazione della pubblica utilità, l’adozione e successiva efficacia della variante urbanistica ha avuto tempi record – ha affermato l’assessore all’Assetto Urbano, Tatiana Novello – seguirà l’appalto dei lavori. Torrelunga sarà resa sicura e moderna come merita una area con affluenza di utenza scolastica ed ad alta densità di traffico».

«Questo progetto segnerà un cambio di passo rispetto all’assetto stradale e urbanistico di un area, ma anche rispetto alle modalità con le quali il nostro comune si approccia con la gestione dei fondi – dichiara il sindaco Flavio Stasi – Si tratta di un progetto con il quale trasformeremo una criticità sotto il profilo della viabilità, cioè la strada di Torrelunga che attraversa il polo scolastico, in una occasione di riqualificazione e di miglioramento di una zona sulla quale in passato si è pensato soltanto ad edificare, senza una visione complessiva dello sviluppo urbano. »

«Il progetto preparato da un tecnico specializzato della materia – continua il Primo Cittadino – creerà una isola stradale bella e sicura con una doppia rotonda, un nuovo parcheggio, la prima zona kiss & ride della città, una nuova illuminazione. Per realizzarlo abbiamo recuperato un finanziamento impantanato da anni della vecchia programmazione che, altrimenti, sarebbe stato certamente perduto ed anche sotto questo aspetto l’intervento di Torrelunga rappresenta un esempio. La procedura, nonostante fosse molto complessa e prevedesse due passaggi in Consiglio Comunale ed una ratifica da parte dell’ente regionale, sta procedendo ad altissima velocità: basta pensare che nella prima decade di Luglio sarà definita l’aggiudicazione dei lavori, a fronte dell’ultima delibera di Consiglio Comunale è datata 30 giugno. Se in passato avessimo avuto queste tempistiche, avremmo registrato certamente risultati diversi».