Nuovamente transitabile il Ponte Bagni che collega Acquappesa a Guardia Piemontese

«Continua il nostro impegno accanto ai Sindaci e ai territori, avvalendoci di sinergie istituzionali che ci consentono di raggiungere risultati importanti»: lo ha dichiarato la Presidente Rosaria Succurro nell’annunciare che il Ponte Bagni, che collega il Comune di Acquappesa a quello di Guardia Piemontese, è nuovamente transitabile «grazie a un accordo tra Provincia di Cosenza, Regione Calabria e le due cittadine del Tirreno cosentino».

La Presidente della Provincia di Cosenza ha anche rimarcato che la riapertura del Ponte Bagni si inserisce tra altri due rilevanti interventi di ripristino della viabilità provinciale: sulla S.P. 29 per un importo pari a 800.000 euro, strada chiusa da diversi anni; e sulla S.P. 34, dove con uno stanziamento di 400.000 euro viene messo in sicurezza il costone roccioso.

«La Provincia di Cosenza, sin dal giorno del mio insediamento, ha messo in primo piano la viabilità provinciale e la messa in sicurezza delle strade su mio preciso atto di indirizzo politico-programmatico – ha rimarcato Rosaria Succurro – nella consapevolezza che non può esserci sviluppo senza collegamenti viari adeguati; sapendo in ogni caso che la messa in sicurezza delle strade risponde in primo luogo all’esigenza di tutela delle comunità, ma anche al sostegno del turismo locale».